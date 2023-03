Podijeli :

Pexels

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona Juliette premješta se s južnog Jadrana nad Egejsko more. Nad našim krajevima je ujednačeno polje povišenog tlaka povezano s anticiklonom koja stacionira nad Velikom Britanijom. Anticiklona zadržava i skreće prema sjeveru duboke ciklone s Atlantika. Ciklona nad sjeveroistočnom Europom sporo se premješta prema jugoistoku, a s njom povezana hladna fronta proteže se od Danske preko sjeverne Njemačke do Poljske.

Zbog vjetra izdane zabrane za dio Jadranske magistrale Studija: Za ovu aktivnost treba vam 11 minuta, a može spriječiti preranu smrt

Danas će nakon dizanja jutarnje magle biti pretežno sunčano i suho vrijeme. Jutarnje temperature su u unutrašnjosti od -2 do 4, a na Jadranu od 8 do 10 C. Na Jadranu će puhati prijepodne slaba, a u podvelebitskom primorju umjerena bura, koja će tjekom dana slabjeti i skrenuti na sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 8 do 14, u gorju oko 5, na Jadranu od 12 do 16C.

Snježni pokrivač je u gorskim krajevima debljine od 10 do 50 cm.

U nedjelju prognoziramo u unutrašnjosti jutarnju maglu, a nakon dizanja magle promjenjivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu sunčano vrijeme uz slab zapadnjak. Temperature zraka malo niže nego danas tako da će jutarnje u unutrašnjosti biti od -3 do 2, na Jadranu oko 4, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 8, a na Jadranu od 10 do 15.

Sljedeći tjedan će obilježiti vrijeme primjereno ranom proljeću uz brze izmjene kišnog i sunčanog vremena. Prevladavat će promjenjivo oblačno s povremenom kišom koja će početkom i krajem tjedna mjestimice biti obilna. Na Jadranu će puhati vjetrovi južnog kvadranta, a krajem tjedna zapuhat će jaka bura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.