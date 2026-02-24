Kiša i jak vjetar u dijelu zemlje, u nastavku tjedna i do 20 stupnjeva

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, ima mjestimice kiše na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. U nastavku utorka kiše će prolazno biti i drugdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Poslijepodne će se naoblaka smanjivati. Na istoku može biti pojačanog sjeverozapadnjaka, bura će biti jaka pod Velebitom, zbog čega je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.