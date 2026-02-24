vremenska prognoza
Kiša i jak vjetar u dijelu zemlje, u nastavku tjedna i do 20 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, ima mjestimice kiše na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. U nastavku utorka kiše će prolazno biti i drugdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Poslijepodne će se naoblaka smanjivati. Na istoku može biti pojačanog sjeverozapadnjaka, bura će biti jaka pod Velebitom, zbog čega je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Srijeda donosi pretežno sunčane prilike, osobito duž obale. Na kopnu će povremeno biti umjerene naoblake, ujutro lokalno i magle.
Četvrtak donosi obilje sunca i na kopnu i na moru. Danju razmjerno toplo, no jutro će biti hladno, osobito na kopnu.
Petak će biti pretežno sunčan diljem Hrvatske.
