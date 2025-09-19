Ljetne vrućine do utorka, a onda velika promjena vremena

U ponedjeljak i utorak vjetar će na Jadranu skrenuti na jugo, a promjena vremena izgledna je sredinom idućeg tjedna, uz obilne oborine, grmljavinu, jake udare vjetra te osjetan pad temperature. Na Jadranu će u srijedu zapuhati jaka, a u podvelebitskom primorju i olujna bura.