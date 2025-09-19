Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Ljetne vrućine do utorka, a onda velika promjena vremena

Bojan Lipovšćak
19. ruj. 2025. 07:03
Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira se zapadno od obala Velike Britanije, dok je nad Europom polje visokog tlaka koje podržava stabilno i sunčano vrijeme.

Danas do kraja dana bit će sunčano, toplo i vruće, uz slab do umjeren maestral na Jadranu. Najviše dnevne temperature kretat će se od 26 do 28 °C.

Sutra, u subotu, i preksutra, u nedjelju, očekuje se sunčano, stabilno i još toplije vrijeme. Najviše dnevne temperature bit će mjestimice i do 32 °C. Jutra u unutrašnjosti bit će svježija, s temperaturom oko 14 °C, a na Jadranu oko 20 °C.

Temperatura mora ugodna je za kupanje, od 23 do 25 °C, a ultraljubičasti indeks je visok i vrlo visok.

U ponedjeljak i utorak vjetar će na Jadranu skrenuti na jugo, a promjena vremena izgledna je sredinom idućeg tjedna, uz obilne oborine, grmljavinu, jake udare vjetra te osjetan pad temperature. Na Jadranu će u srijedu zapuhati jaka, a u podvelebitskom primorju i olujna bura.

vremenska prognoza

