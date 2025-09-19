VREMENSKA PROGNOZA
Ljetne vrućine do utorka, a onda velika promjena vremena
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira se zapadno od obala Velike Britanije, dok je nad Europom polje visokog tlaka koje podržava stabilno i sunčano vrijeme.
Danas do kraja dana bit će sunčano, toplo i vruće, uz slab do umjeren maestral na Jadranu. Najviše dnevne temperature kretat će se od 26 do 28 °C.
Sutra, u subotu, i preksutra, u nedjelju, očekuje se sunčano, stabilno i još toplije vrijeme. Najviše dnevne temperature bit će mjestimice i do 32 °C. Jutra u unutrašnjosti bit će svježija, s temperaturom oko 14 °C, a na Jadranu oko 20 °C.
Temperatura mora ugodna je za kupanje, od 23 do 25 °C, a ultraljubičasti indeks je visok i vrlo visok.
U ponedjeljak i utorak vjetar će na Jadranu skrenuti na jugo, a promjena vremena izgledna je sredinom idućeg tjedna, uz obilne oborine, grmljavinu, jake udare vjetra te osjetan pad temperature. Na Jadranu će u srijedu zapuhati jaka, a u podvelebitskom primorju i olujna bura.
