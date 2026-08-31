VREMENSKA PROGNOZA
Ljeto ne posustaje, dio zemlje u opasnosti od grmljavine, pljuskova i naglog vjetra
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno sunčano je počeo tjedan diljem Hrvatske. Uglavnom će se zadržavati sunčano i suho, no u drugom dijelu ponedjeljka može lokalno biti pljuskova s grmljavinom u kopnenim krajevima Hrvatske, pri čemu vjetar naglo može pojačati. Na vjetrovite prilike i pljuskove s grmljavinom upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na jugu i dalje vruće, toplinski val se nastavlja.
U noći na utorak i tijekom utorka također još može lokalno biti pljuskova, pretežno i dalje u unutrašnjosti. Bit će malo manje toplo.
I srijeda neće biti posve stabilna. Poslijepodne su pretežno u kopnenim krajevima mogući lokalno pljuskovi i grmljavina.
U četvrtak su lokalno u unutrašnjosti mogući tek rijetki pljuskovi, dok će u petak biti pretežno sunčano i suho te uglavnom vruće.
Za vikend uglavnom stabilno.
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