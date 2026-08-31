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VREMENSKA PROGNOZA

Ljeto ne posustaje, dio zemlje u opasnosti od grmljavine, pljuskova i naglog vjetra

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Tea Blažević
|
31. kol. 2026. 07:07
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oblaci
Unsplash/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno sunčano je počeo tjedan diljem Hrvatske. Uglavnom će se zadržavati sunčano i suho, no u drugom dijelu ponedjeljka može lokalno biti pljuskova s grmljavinom u kopnenim krajevima Hrvatske, pri čemu vjetar naglo može pojačati. Na vjetrovite prilike i pljuskove s grmljavinom upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na jugu i dalje vruće, toplinski val se nastavlja. 

U noći na utorak i tijekom utorka također još može lokalno biti pljuskova, pretežno i dalje u unutrašnjosti. Bit će malo manje toplo. 

I srijeda neće biti posve stabilna. Poslijepodne su pretežno u kopnenim krajevima mogući lokalno pljuskovi i grmljavina. 

U četvrtak su lokalno u unutrašnjosti mogući tek rijetki pljuskovi, dok će u petak biti pretežno sunčano i suho te uglavnom vruće. 

Za vikend uglavnom stabilno. 

Teme
vremenska prognoza

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