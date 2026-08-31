Ljeto ne posustaje, dio zemlje u opasnosti od grmljavine, pljuskova i naglog vjetra

Pretežno sunčano je počeo tjedan diljem Hrvatske. Uglavnom će se zadržavati sunčano i suho, no u drugom dijelu ponedjeljka može lokalno biti pljuskova s grmljavinom u kopnenim krajevima Hrvatske, pri čemu vjetar naglo može pojačati. Na vjetrovite prilike i pljuskove s grmljavinom upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na jugu i dalje vruće, toplinski val se nastavlja.