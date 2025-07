Nakon toplinskog vala stiže žestoka promjena vremena

Sutra, u utorak, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice uz pokoji pljusak praćen grmljavinom, i to uglavnom u prvom dijelu dana. Na srednjem i južnom Jadranu sunčano i vruće. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 18 °C, na Jadranu oko 23 °C, najviše dnevne oko 29 °C u unutrašnjosti, a 33 do 35 °C na Jadranu i uz Jadran. Ultravioletni indeks je visok i vrlo visok, a more je toplo, s temperaturom površinskog sloja od 24 do 26 °C.