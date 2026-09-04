Početak školske godine u znaku vrućine, potom stiže promjena

Danas će uz slab jugozapadnjak i jugoistočnjak biti toplo, vruće i sunčano. U najsjevernijim krajevima unutrašnjosti te mjestimice u Lici i Gorskom kotaru bit će malo do umjereno oblačno. Najviše dnevne temperature bit će od 30 do 34 °C. Na Jadranu će poslijepodne puhati umjeren maestral. Temperatura mora je od 26 do 28 °C, a ultraljubičasti indeks visok i vrlo visok.