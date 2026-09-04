VREMENSKA PROGNOZA
Početak školske godine u znaku vrućine, potom stiže promjena
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Vrijeme nad europskim kopnom obilježavaju duboka ciklona nad Atlantikom sa središtem sjeverno od Velike Britanije te greben visokog tlaka anticiklone sa sjevera Afrike i s njim povezan prodor toplog zraka nad zapadnu i srednju Europu.
Mlazna struja razdvaja toplu i hladnu zračnu masu te struji sjevernije od Alpa, a s njezine južne strane manje količine nestabilnog i vlažnog zraka prelijevaju se preko Alpa. Mlazna struja će se tijekom sljedećeg tjedna spustiti prema jugu i donijeti promjenu vremena u naše krajeve sredinom i krajem idućeg tjedna.
Predstojeći vikend i početak školske godine obilježit će toplo, vruće i sparno vrijeme. DHMZ je izdao upozorenje na toplinski val za Jadran, a predviđa se njegov nastavak do početka idućeg tjedna.
Danas će uz slab jugozapadnjak i jugoistočnjak biti toplo, vruće i sunčano. U najsjevernijim krajevima unutrašnjosti te mjestimice u Lici i Gorskom kotaru bit će malo do umjereno oblačno. Najviše dnevne temperature bit će od 30 do 34 °C. Na Jadranu će poslijepodne puhati umjeren maestral. Temperatura mora je od 26 do 28 °C, a ultraljubičasti indeks visok i vrlo visok.
U subotu i nedjelju bit će pretežno sunčano, vruće i sparno. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 17 do 20 °C, a na Jadranu od 23 do 27 °C. Puhat će slab jugoistočnjak, a na Jadranu poslijepodne maestral.
U subotu navečer i u noći na nedjelju sjeverno od naših krajeva premještat će se oslabljena hladna fronta te će doći do kratkotrajnog naoblačenja u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a mjestimice uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom postoji mala vjerojatnost za pokoju kap kiše.
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