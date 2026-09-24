MARIJA CRNKOVIĆ
Psihologinja upozorava na sve ozbiljnije probleme djece: "Nemamo slobodnog termina do kraja godine"
N1 Hrvatska
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24. ruj. 2026. 14:49
| Novi dan
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U nedjelju se u zagrebačkom parku Ribnjak održava prvi festival mentalnog zdravlja djece i mladih, a dječja psihologinja Marija Crnković u emisiji Novi dan kod Hrvoja Krešića govorila je o sve većim izazovima s kojima se suočavaju djeca i roditelji, nedostatku kapaciteta u sustavu mentalnog zdravlja te važnosti prevencije.
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