Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Dvije tropske depresije – uragani nalaze se nad sjevernom hemisferom Guchol istočno od Filipina s prizemnim tlakom 981 hPa i prizemnim vjetrovima brzine oko 140 km/h. Gushol putuje prema sjeveroistoku ka Japanu. Nad Arapskim zaljevom je Biparjoy s prizemnim tlakom 979 hPa i brzinama vjetra 120 km/h putuje prema sjeveru prema obali Pakistana.

Nad Europom i sjevernom Amerikom je polje visokog tlaka koje podržava suho stabilno vrijeme koje pogoduje širenju velih šumskih požara nad Kanadom i nad istočnim Sibirom. Dim i šestice izgaranja vjetrovi su donijeli do Atlantika uzrokujući zagađenje zraka i crvenkasto smeđu boju atmosfere.

Vremenska situacija nad našim krajevima slabo se mijenja. Nalazimo se pod utjecajem nestabilne slabo pokretne vlažne zračne mase koja se hrani vlagom sa Egejskog i Crnog mora. Nad Europom je dominantan utjecaj anticiklone koja se proteže od Velike Britanije do Skandinavskog poluotoka. Nad Sredozemljem je utjecaj niskog tlaka sa sjeverne Afrike.

Izražene ciklona nad sjeverozapadnom obalom Afrike utječe na vrijeme na Pirinejskom poluotoku, s njom je povezano visinsko strujanje zapadnog i sjeverozapadnog smjera koje vlagu s Atlantika preko sjeverne Afrike donosi nad Sredozemlje.

Prema svim pokazateljima nestabilnosti atmosfere i danas poslijepodne kad se zagrije prizemni sloj atmosfere očekujemo jak razvoj grmljavinske naoblake s pljuskovima kiše, moguće su mjestimice i bujične poplave. Puhat će slab sjeverac ili sjeveroistočnjak. Zbog visokog postotka vlage u zraku biti će sparno.

Na Jadranu će prevladavati sunčano uz slab maestral, poslijepodne promjenljiva uglavnom visoka naoblaka temperature zraka od 26 do 28°C. U unutrašnjosti od sredine dana više oblaka, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom u Lici i Gorskom Kotaru te u međurječju Save i Drave. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 22 do 25, na obali i otocima između 26 i 28°C.

Za vikend u subotu i nedjelju nastavak nestabilnog vremena – red kiše red sunca, s tim da više kiše prognoziramo u subotu. U nedjelju krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati će slaba bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 12 do 16, na Jadranu od 17 do 21°C. Najviše dnevne u nedjelju u manjem padu.

U nastavku tjedna postupna stabilizacija vremena uz dulja sunčana razdoblja ali malo hladnije. Poslijepodnevni pljuskovi u planinskim krajevima unutrašnjosti.

Temperatura mora je od 18 do 21, UV indeks je visok.

Budite informirani o trenutnoj vremenskoj situaciji i planirajte svoje aktivnosti uz našu detaljnu prognozu.

