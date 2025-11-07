VREMENSKA PROGNOZA
Sredozemna ciklona donosi promjenu, moguća obilnija kiša i grmljavina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je duž obale, u unutrašnjosti je tmurnije, uz niske oblake i maglu. Maglovite prilike na mjestima će biti i dugotrajnije, što će utjecati na rast temperatura.
U nastavku petka bit će tmurnije na kopnu, lokalno može pasti malo rosulje, s tim da su sunčana razdoblja najizglednija istočnije. Na moru u početku sunčanije, ali poslijepodne porast naoblake i kiša mjestimice na jugu, zbog utjecaja sredozemne ciklone.
U noći na subotu kiša i pljuskovi na jugu će se intenzivirati, mjestimice mogu biti izraženiji, uz grmljavinu. Oborine će biti i na istoku unutrašnjosti. Na kopnu tmurno, s maglom i niskim oblacima, pri čemu može pasti i malo rosulje.
Nedjelja će kopnenim krajevima čini se ipak donijeti i nešto sunca. U Dalmaciji mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom ponedjeljka, od utorka stabilnije, barem tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
