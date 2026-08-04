"ruše se rekordi"
Đuroković upozorio na rekordno niske vodostaje: "U idućih nekoliko dana jedna bi rijeka mogla presušiti!"
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, u Novom danu kod Borne Šmera, govorio je povijesno niskim vodostajima rijeka u Hrvatskoj te stanju s vodoopskrbom
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 28 min.
SK
|
prije 58 min.
SK
|
prije 2 h
Najnovije
Crna kronika
|
prije 3 min.|
Oglas
Oglas