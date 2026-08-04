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ISPRED KAFIĆA

U centru Splita pronađen mrtav muškarac

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N1 Info
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04. kol. 2026. 11:24
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U blizini autobusnog kolodvora u Splitu u ponedjeljak je preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti ispred jednog ugostiteljskog objekta

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Na mjesto događaja pozvana je Hitna medicinska pomoć, čiji su djelatnici pokušali reanimirati muškarca, no unatoč njihovim naporima nije mu bilo spasa.

Policija je obavila očevid te zasad nije utvrdila tragove nasilja ni okolnosti koje bi upućivale na počinjenje kaznenog djela.

O slučaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo, a tijelo preminulog prevezeno je na patologiju gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, javlja Dalmacija danas.

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smrtni slučaj split

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