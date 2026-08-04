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migracije u fokusu

Ministri EU-a raspravljaju o masovnom priljevu migranata u Ceutu. Na sastanku i Božinović

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Hina
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04. kol. 2026. 11:40
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A member of the Spanish military keeps watch by a fence, as people waddle through water attempting to enter Spain, and in the background people who just entered Spain walk back to return to Morocco
REUTERS/Jon Nazca

Ministri unutarnjih poslova Europske unije u utorak održavaju videokonferenciju kako bi razgovarali o ulasku desetaka tisuća migranata na teritorij španjolske enklave Ceute, što je dovelo do napetosti između Španjolske i mnogih drugih zemalja EU-a.

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Prošli je tjedan do 60.000 ljudi stiglo na taj mali teritorij na sjeveru Afrike iz Maroka, mnogi plivajući. Pritom su najmanje 72 osobe poginule.

Većina je dosad vraćena u Maroko. Madrid procjenjuje broj preostalih migranata na oko 2500, navodeći da operacije repatrijacije još nisu završene.

Uoči razgovora, Europska komisija predložila je poboljšanje sustava ranog upozoravanja u upravljanju granicama i pojačanje financijske potpore Maroku.

Iako je i dalje nejasno što je izazvalo iznenadni masovni priljev ljudi, nagli porast broja migranata stavio je vrlo osjetljivu temu migracija na vrh dnevnog reda EU-a.

Španjolska pod premijerom Pedrom Sanchezom usvojila je prilično liberalne migracijske politike, među kojima je i nedavna odluka o legalizaciji statusa oko 500.000 ilegalnih migranata.

Reagirajući na događaje u Ceuti, čelnici 22 države članice EU-a koji promiču restriktivnije migracijske politike kritizirali su Madrid, tvrdeći da bi takve politike mogle potaknuti daljnje migracije. Neke zemlje članice pojačale su kontrole na granicama s drugim zemljama EU-a.

Među potpisnicama pisma upućenog predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Komisije u kojoj izražavaju zabrinutost zbog tog masovnog ulaska na teritorij EU-a je i Hrvatska. Na sastanku u utorak sudjeluje i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Španjolska ljevičarska vlada optužila je ostale zemlje članice da iskorištavaju krizu za političku korist.

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Teme
ceuta eu politika migracija europska unija maroko migracijska kriza migranti

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