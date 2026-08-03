Španjolski šef diplomacije kaže da je ulazak migranata bio "vrlo neuobičajen", poslao poruku Italiji

AP Photo/Antonio Sempere

Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u ponedjeljak da je masovni ulazak migranata u Ceutu posljednjih dana bio "vrlo neuobičajen", no pritom je naglasio da je Maroko od samog početka ponudio suradnju kako bi pokušao spriječiti taj migrantski val, a ponajprije kako bi se migranti odmah vratili.

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"Velika većina onih koji su ušli već se vratila u Maroko, a Maroko i dalje pruža suradnju kako bi se i posljednja osoba koja je ušla vratila", rekao je ministar u intervjuu na španjolskoj javnoj televiziji TVE.

Događaji u španjolskoj enklavi na sjeveru Afrike, gdje je prošli tjedan stiglo između 50.000 i 60.000 ljudi, uglavnom plivajući, za Albaresa predstavljaju „dosad nezabilježen događaj“.

Upitan je li Maroko pouzdan partner, ministar je bio izričit: "Držim se činjenica. A činjenice su da je Maroko od samog početka ponudio svoju suradnju kako bi pokušao spriječiti taj migrantski val, a prije svega omogućio da se migranti odmah vrate".

„Od samog početka bio sam u kontaktu sa svojim marokanskim kolegom, marokanskim vlastima, kao i s njihovim ministrom unutarnjih poslova. Od prvog su trenutka pokazali spremnost mobilizirati policijske snage kako bi pomogli zaustaviti taj migrantski val", dodao je odgovarajući na pitanje je li Maroko mogao snositi dio odgovornosti za ulazak tisuća migranata.

Albares je rekao da je na društvenim mrežama zabilježena "neuobičajena aktivnost" koja je "pojačavala i iskrivljavala" presudu vrhovnog suda, koji je početkom srpnja utvrdio da osobe koje doplivaju do Španjolske nije dopušteno odmah vraćati u njihove matične zemlje.

„To je jedina vanjska granica Europske unije koja je kopnena granica s Afrikom. Ne možemo se prema toj granici odnositi kao prema bilo kojoj drugoj europskoj graničnoj zoni", objasnio je.

Madrid će to ponoviti na sastanku ministara unutarnjih poslova koji će se održati u utorak, a koji je zatražila španjolska vlada.

„Afrika i Europa dva su vrlo različita kontinenta i time se mora upravljati zajednički s Marokom i uz solidarnost Europe. To je ono što ćemo prenijeti na tom sastanku", rekao je ministar.

Italija je bila država Europske unije koja je najkritičnije reagirala na migrantsku krizu u Ceuti. U petak je vlada Giorgie Meloni najavila suspenziju šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španjolskom. Albares je izjavio da Italija ima najveći broj nezakonitih ulazaka migranata u EU.

"Italiji bi bilo drago kada bi situaciju na Lampedusi riješila onako kako je riješena situacija u Ceuti", poručio je.

Na pitanje jesu li služba sigurnosti Centro Nacional de Inteligencia i policija imale informacije o onome što će se dogoditi, ministar je rekao da su "sva ministarstva, španjolska diplomacija i diplomatski kanali učinili sve što je bilo u njihovoj moći".

„Želim istaknuti i vrednovati rad policije, Civilne garde i vojske, koji je omogućio ovaj rezultat, a koji je bez presedana. To ćemo vrlo jasno reći u Bruxellesu. (...) Mislim da je svatko od prvog trenutka učinio sve što je mogao", izjavio je.

Govoreći o mogućem preispitivanju načina upravljanja španjolskom granicom u Ceuti i Melilli, drugom španjolskom gradu na sjeveru Afrike, Albares je naveo da se već provode tri stvari - postavljanje gumene barijere u moru kako bi se olakšala provedba odbijanja ulaska na granici, praćenje društvenih mreža kako bi se utvrdilo tko stoji iza „lažnih vijesti i neistina“, te održavanje otvorenih diplomatskih kanala s Marokom.