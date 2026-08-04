UMALO NAJGORI SCENARIJ
Drama zbog niskog vodostaja Dunava u Mađarskoj. Premijer: Bili smo na milimetar od potpunog gašenja nuklarke
Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je tijekom noći zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, dodatno upozorivši na utjecaj ekstremnih vremenskih uvjeta na energetsku sigurnost Europe.
Mađarska je tijekom noći bila "na milimetar" od gašenja svoje jedine nuklearne elektrane, potvrdio je premijer Péter Magyar, dok rekordno nizak vodostaj Dunava i dalje stvara velike probleme zemljama jugoistočne Europe. Taj događaj dodatno je istaknuo sve veću ranjivost ključne energetske infrastrukture na posljedice klimatskih promjena koje zahvaćaju kontinent.
"Oko 1:30 ujutro bili smo na nekoliko milimetara od potpunog gašenja elektrane Paks, no onda je vodostaj prestao padati i do jutra se podigao za 1,5 centimetar. Posljednja turbina trenutačno radi sigurno", objavio je Magyar na društvenim mrežama.
Nuklearna elektrana Paks nalazi se stotinjak kilometara južno od Budimpešte i predstavlja temelj mađarskog elektroenergetskog sustava. Četiri njezina reaktora, koja su puštena u rad između 1982. i 1987. godine, proizvode gotovo polovicu električne energije u Mađarskoj.
Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava elektrana je već radila sa smanjenim kapacitetom od nešto više od deset posto, pri čemu je bio uključen samo jedan od četiri reaktora. Riječ je o situaciji kakva se nije dogodila u 44 godine rada elektrane, prenosi 24sata.
Vodostaj Dunava kod Paksa pao je na -137 centimetara, čime je srušen negativni rekord iz 2018. godine. Vlada je upozorila na "kritičnih pet dana" za elektroenergetsku mrežu te uvela hitne mjere štednje.
Mjere su obuhvatile obvezno smanjenje potrošnje za velike industrijske potrošače, kao i gašenje dekorativne rasvjete na javnim zgradama.
Poslovni sektor prilagodio potrošnju
Brojne tvrtke prilagodile su poslovanje kako bi smanjile potrošnju električne energije tijekom razdoblja najvećeg opterećenja mreže.
Ministar energetike István Kapitány rekao je da su mjere štednje uspjele smanjiti potrošnju i očuvati stabilnost elektroenergetske mreže.
Kako prenosi HVG, trgovački lanac Lidl promijenio je raspored rada u svojim pekarnicama te isključio hladnjake za pića, iako su se temperature približavale 40 Celzijevih stupnjeva. Punjači za električne automobile na parkiralištima trgovina bili su dostupni samo do 17 sati.
Problemi diljem Europe
Mađarska nije jedina država koja se zbog ekstremnih vremenskih uvjeta suočava s ugrozom energetske sigurnosti. Nuklearne elektrane diljem Europe koje ovise o hlađenju riječnom vodom suočavaju se sa sličnim izazovima.
U susjednoj Rumunjskoj vlasti su pozdravile porast vodostaja Dunava za dva centimetra nakon kontrolirane eksplozije čiji je cilj bio preusmjeravanje riječnog toka kako bi se osigurala dovoljna količina vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavodă.
Upravitelj elektrane izjavio je da bi ta mjera trebala omogućiti nesmetan rad postrojenja tijekom sljedećih nekoliko dana, a u planu su i dodatne intervencije, među kojima je i potapanje starih teglenica.
Istodobno je Francuska smanjila proizvodnju u nekoliko nuklearnih elektrana, uključujući Golfech, Bugey i Saint Alban, jer je temperatura rijeka Garonne i Rhône premašila dopuštene granice za ispuštanje rashladne vode.
Zabrinutost postoji i u Bugarskoj zbog mogućeg utjecaja niskog vodostaja na rad nuklearne elektrane Kozloduj, koja se također nalazi na Dunavu.
Stručnjaci upozoravaju da će ovakve situacije, zbog porasta globalnih temperatura, biti sve češće te ističu da će dugoročne strategije prilagodbe biti ključne za očuvanje stabilne opskrbe električnom energijom.
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