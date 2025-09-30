Stižu hladnoća i prvi minusi, evo gdje je moguća i koja snježna pahulja

Oblačno je jutros u središnjoj Hrvatskoj, na zapadu, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, kiša pada na širem riječkom području i u dijelu Gorskog kotara. U nastavku utorka oblaci će se širiti i prema istoku zemlje, također i prema ostatku Dalmacije. Kiše će biti i na sjeveru zemlje, u središnjim predjelima. Bit će manje toplo u odnosu na jučer. Bura će malo slabjeti u nastavku dana, no navečer će opet pojačavati, osobito pod Velebitom.