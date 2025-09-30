VREMENSKA PROGNOZA
Stižu hladnoća i prvi minusi, evo gdje je moguća i koja snježna pahulja
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oblačno je jutros u središnjoj Hrvatskoj, na zapadu, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, kiša pada na širem riječkom području i u dijelu Gorskog kotara. U nastavku utorka oblaci će se širiti i prema istoku zemlje, također i prema ostatku Dalmacije. Kiše će biti i na sjeveru zemlje, u središnjim predjelima. Bit će manje toplo u odnosu na jučer. Bura će malo slabjeti u nastavku dana, no navečer će opet pojačavati, osobito pod Velebitom.
Vjetrovito će na moru biti i tijekom srijede i također nestabilno. Oborina je najizglednija duž Jadrana i uz Jadran, no poslijepodne prolazno i u unutrašnjosti, gdje će biti hladnije uz sjeverac I sjeveroistočnjak.
U noći na četvrtka i tijekom četvrtka oborine će biti većinom u gorju, u najvišim predjelima može zalepršati i koja pahulja snijega. Bit će hladno u gorskim područjima, lokalno ispod nule. Dojam hladnoće na moru će pojačavati jaka i olujna bura, zbog koje se očekuju i poteškoće u prometu.
Od petka stabilnije i sunčanije, na moru i dalje vjetrovito. Od subote se očekuju mirnije prilike na Jadranu. U nedjelju ponovno oblačnije.
