VREMENSKA PROGNOZA
Sunce i 17°C, ali ne zadugo: Zima sprema povratak
Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Premještanje hladne kaplje
Anticiklona i velika hladna kaplja nad Sibirom sporo se premještaju te zadržavaju poremećaje koji preko Atlantika putuju prema Europi.
Ciklonalni vrtlog nad istočnim Atlantikom, ispred zapadne obale Europe, postojan je. Na njegovoj prednjoj strani vlažan i razmjerno topao atlantski zrak pritječe nad Irsku i Veliku Britaniju, donoseći toplo i kišovito vrijeme. Manja količina nestabilnog i vlažnog zraka tijekom idućeg tjedna prodrijet će nad srednju Europu te će se glavninom premještati sjeverno od Alpa prema Baltičkom moru.
Nad našim krajevima, nakon prolaza genovske ciklone, tlak zraka raste te se nalazimo u polju visokog tlaka anticiklone sa središtem nad sjevernom Afrikom.
Danas će biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i toplije. Bura na Jadranu slabi te će okretati na tramontanu i sjeverozapadnjak. Povećane naoblake bit će u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, uz malu vjerojatnost za poneku kap kiše. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 10 °C, a na Jadranu od 14 do 16 °C.
Postupno zagrijavanje od ponedjeljka
Sutra, u ponedjeljak, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano uz postupni porast temperature zraka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla. Jutarnje temperature bit će u unutrašnjosti oko 2 °C, a na Jadranu oko 8 °C. Najviše dnevne temperature u porastu — u unutrašnjosti do 13 °C, a na Jadranu oko 16 °C.
Do kraja tjedna zadržat će se malo do umjereno oblačno, na Jadranu vedro i sve toplije vrijeme. Minimalne temperature bit će iznad prosjeka za doba godine — u unutrašnjosti oko 4 do 6 °C, a na Jadranu oko 10 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 15 °C, a na Jadranu od 15 do 17 °C.
Prema razvoju vremenske situacije, u razdoblju od narednih 10 do 12 dana očekuje se novo, manje zahlađenje, ali uz obilnije oborine — „črbavi“ ugriz babe zime mogao bi stići tek krajem prvog tjedna ožujka.
Za sve snjegoljupce, visine snijega prema mjerenju DHMZ-a jutros u 7 sati bile su:
