Sunce i 17°C, ali ne zadugo: Zima sprema povratak

Danas će biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i toplije. Bura na Jadranu slabi te će okretati na tramontanu i sjeverozapadnjak. Povećane naoblake bit će u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, uz malu vjerojatnost za poneku kap kiše. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 10 °C, a na Jadranu od 14 do 16 °C.