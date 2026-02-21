Snijeg paralizirao sjever Hrvatske: "Pet tisuća potrošača nema struje"

Zapovjednik Rogina naglasio je da su intervencije u većini slučajeva vezane uz pucanje stabala i granja pod težinom mokrog snijega, te da su zabilježene i dvije intervencije u kojima su stabla pala na parkirana vozila, jedno slijetanje autobusa te dva požara na električnim stupovima. Ističe kako je najkritičnije bilo na višim područjima županije, posebice na području Gornje Voće i Maruševca.