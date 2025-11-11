Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Vedro uz more, sivo u unutrašnjosti. Promjena vremena stiže krajem tjedna

N1 Info
11. stu. 2025. 07:43
magla, cesta, autocesta, put, putovanje
Mirela Bačić/N1

Utorak je duž obale počeo vedro uz slabu do umjerenu buru. Na kopnu je sasvim druga slika - tmurno i maglovito uz mjestimice vlažne kolnike zbog rosulje.

Nastavak dana nosi nam slične vremenske prilike.

Na Jadranu lijepo i sunčano uz maksimalnu temperaturu između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva. Na kopnu će ujutro i prijepodne biti puno magle i niskih oblaka, a sredinom dana i poslijepodne sunčana razdoblja su moguća i u dijelu kopnene Hrvatske gdje se magla uspije razići. Temperatura u unutrašnjosti ostaje između 6 i 12 stupnjeva. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

I sljedeća dva dana na Jadranu pretežno sunčano, a kopneni krajevi i dalje će imati dosta magle i niskih oblaka koji se mjestimice mogu zadržati veći dio dana.

Temperatura zraka se neće bitnije mijenjati sve do petka kad bi trebala krenuti južina koja će i kopnenim krajevima donijeti višu temperaturu.

Krajem tjedna moguća je i kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a u nedjelju i drugdje. 

Teme
vremenska prognoza

