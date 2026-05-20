Ronilac nestao kod Lokruma, traje velika potraga

Kod Lokruma je nestao ronilac, u tijeku je velika potraga. U akciji sudjeluju policija, Lučka kapetanija, HGSS i vatrogasni brod Orlando s posadom dubrovačkih vatrogasaca, a više detalja donosi Hrvatska vatrogasna zajednica
"U tijeku je potraga za nestalim roniocem kod otoka Lokruma. U potragu je, uz pripadnike MUP-a, Lučke kapetanije i HGSS-a uključen vatrogasni brod Orlando s posadom iz JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković", objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica putem svog profila na Facebooku.
