Tajna ruska mreža u srcu Europe: Kako je Moskva preko Njemačke zaobilazila zapadne sankcije?
Policija i carinski službenici satima su čekali ispred hotela Radisson Blu Senator u njemačkom Lübecku. U zoru su krenuli u akciju i uhitili 39-godišnjeg biznismena Nikitu S., čovjeka za kojeg njemačke vlasti vjeruju da je vodio mrežu za krijumčarenje europske tehnologije ruskoj vojnoj industriji.
Uhićenje je rezultat četverogodišnje istrage koja je otkrila kako je jedna njemačka trgovačka tvrtka postala dio sofisticiranog sustava za zaobilaženje zapadnih sankcija i opskrbu Rusije robom dvojne namjene – proizvodima koji imaju civilnu, ali i vojnu uporabu.
Njemačka tvrtka pod kontrolom Moskve
U središtu istrage nalazi se kompanija Global Trade iz Lübecka. Prije rata u Ukrajini tvrtka je legalno izvozila robu u Rusiju, no nakon uvođenja sankcija metode su se promijenile.
Prema istražnim dokumentima, ruska kompanija Kolovrat, koja je već pod američkim sankcijama, koristila je Global Trade kao europski nabavni centar za rusku industriju, uključujući obrambeni sektor, piše Politico.
Nikita S. postao je direktor njemačke tvrtke samo nekoliko tjedana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Istražitelji tvrde da je istovremeno radio i za Kolovrat u Moskvi, koordinirajući narudžbe, plaćanja i transport robe.
Ruski zaposlenici navodno su čak koristili mailove njemačke tvrtke i predstavljali se kao europski trgovci kako bi naručivali robu diljem kontinenta.
Tehnologija za vojnu industriju
Na papiru roba nije izgledala sumnjivo: mikrokontroleri, senzori, elektroničke komponente, ležajevi i mjerna oprema. Međutim, njemačke vlasti tvrde da se velik dio proizvoda mogao koristiti u vojnim sustavima i nuklearnim istraživanjima.
Kako bi prikrili krajnje odredište robe, mreža je koristila posredničke države, prvenstveno Tursku. Pošiljke su formalno završavale kod turskih tvrtki, ali su ubrzo potom prebacivane u Rusiju.
U jednoj internoj poruci, koju citiraju istražitelji, navodi se: „Neka izgleda čisto. Nikakva referenca na Rusiju.”
Druga instrukcija glasila je: „Treba nam drugi primatelj, Turska funkcionira.”
Tisuće pošiljki vrijednih desetke milijuna eura
Prema podacima njemačkog tužiteljstva, mreža je organizirala oko 16.000 pošiljki ukupne vrijednosti veće od 30 milijuna eura.
Istraga pokazuje da su u operaciju bili uključeni logističari, računovođe i posredničke tvrtke iz Njemačke, Rusije i Turske. Neki od osumnjičenih već su u pritvoru, uključujući Nikitu S. i još nekoliko suradnika.
Kako je mreža otkrivena
Ključnu ulogu u razotkrivanju slučaja imala je njemačka obavještajna služba BND, koja je uspjela doći do interne dokumentacije ruske kompanije Kolovrat.
Na temelju mailova, faktura i podataka o transportu, istražitelji su rekonstruirali cijeli lanac – od kupnje robe u Europi, preko Turske, do isporuke ruskim tvrtkama povezanim s vojnom i nuklearnom industrijom.
Jedan dio opreme, prema dokumentima, završio je čak i u ruskom institutu povezanom s razvojem nuklearnog oružja.
Slabost zapadnih sankcija
Slučaj iz Lübecka pokazao je koliko je zapadnim zemljama teško potpuno prekinuti dotok tehnologije u Rusiju. Unatoč strogim sankcijama, europska roba i dalje pronalazi put do ruskih kompanija preko mreže posrednika, paravan-tvrtki i tranzitnih država.
Njemačke vlasti poručuju da je borba protiv zaobilaženja sankcija postala jedan od prioriteta nakon početka rata u Ukrajini, no istraga pokazuje da je ruska mreža godinama uspješno funkcionirala gotovo neprimijećeno.
