Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Zima ne odustaje: Meteoalarm upozorava na olujni vjetar, u dijelu zemlje novi snijeg

author
Tea Blažević
|
30. ožu. 2026. 07:05
pixabay
takenbyphil/Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno oblačno je diljem unutrašnjosti, ima i kiše, osobito prema istoku zemlje. U priobalju puše bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, stoga ima ograničenja u prometu. Na moru je pretežno vedro. U nastavku ponedjeljka treba računati na porast naoblake i na Jadranu, pri čemu može pasti malo kiše ili kakav pljusak, najizglednije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U kopnenim krajevima i u nastavku dana lokalno oborina, u gorju još može biti snijega.

Utorak će uglavnom biti u znaku umjerenog do pretežno oblačnog i razmjerno vjetrovitog vremena. U Dalmaciji prije svega treba računati na kišu i pljuskove, mjestimice izraženije, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnježice i snijega. U ostatku unutrašnjosti poslijepodne je lokalno moguća slaba oborina, a pojačat će i vjetar sjevernog smjera, sjeverac i sjeveroistočnjak će biti na udare lokalno i olujni. 

U srijedu također treba računati na vjetrovite prilike, kišu i snijeg, prije svega u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru je oborina izglednija u Dalmaciji. 

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u drugom dijelu tjedna.

U četvrtak će lokalno oborine biti na jugu uglavnom, u unutrašnjosti u gorju i na istoku, slično kao i tijekom petka, bit će to rijetka oborina. Vjetar će postupno slabjeti.

Za vikend uglavnom suho i toplije. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ