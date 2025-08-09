Budite se svake noći između 3 i 5 ujutro? Evo što vam tijelo pokušava reći

Tijekom sna tijelo se obnavlja – mišići se opuštaju, mozak obrađuje informacije, jača se imunosni sustav, a odvijaju se i važni procesi pamćenja i učenja. Buđenje usred noći iskustvo je koje mnogi od nas poznaju – bilo da se događa povremeno ili postane redovita pojava. Saznajte što znači ako se često budite između 3 i 5 ujutro.