Stiže novi toplinski val: Evo koje će hrvatske regije vrućina pogoditi najprije

U Lici, Gorskoj kotar i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme. Na obali će ujutro i tijekom noći puhati bura, koja će u područjima podno Velebita biti jaka, a mogući su i olujni udari. Od sredine dana, bura će oslabiti, a vjetar će se okrenuti na zapadni i sjeverozapadni smjer. Na sjevernom Jadranu temperatura će biti između 29 i 31 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto niža, između 24 i 27 °C. Ujutro će u Gorskoj Hrvatskoj biti svježe, s temperaturama između 10 i 13 °C.