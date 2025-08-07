Stiže novi toplinski val: Evo koje će hrvatske regije vrućina pogoditi najprije

Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa
U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano vrijeme, s povremenim umjerenim naoblačenjima u prvom dijelu dana. Danju će biti nešto toplije nego u srijedu, s temperaturama između 28 i 29 °C, dok će jutro biti svježije, s temperaturama između 11 i 14 °C, javlja HRT.
U središnjoj Hrvatskoj temperatura ujutro bit će slična kao jučer, dok će najviša dnevna temperatura biti između 26 i 28 °C. Iako će dan biti pretežno sunčan, povremeno će biti i umjerene naoblake, a vjetar će biti uglavnom slab. Uz Dravu i Muru povremeno će puhati umjeren jugoistočnjak.
Bura na obali, mogući su olujni udari
U Lici, Gorskoj kotar i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme. Na obali će ujutro i tijekom noći puhati bura, koja će u područjima podno Velebita biti jaka, a mogući su i olujni udari. Od sredine dana, bura će oslabiti, a vjetar će se okrenuti na zapadni i sjeverozapadni smjer. Na sjevernom Jadranu temperatura će biti između 29 i 31 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto niža, između 24 i 27 °C. Ujutro će u Gorskoj Hrvatskoj biti svježe, s temperaturama između 10 i 13 °C.
U Dalmaciji će također biti sunčano, uz povremenu umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba i umjerena bura, a danju će vjetar biti sjeverozapadni i jugozapadni, što će uzrokovati blage valove na moru, dok će na otvorenom biti umjereno valovito. Očekuje se vruće vrijeme, s temperaturama između 29 i 33 °C.
Na krajnjem jugu Hrvatske temperatura će biti slična, uz vedro vrijeme tijekom dana. U noći i ujutro bit će umjerene naoblake, a bura će povremeno biti jaka, s mogućnošću olujnih udara. Tijekom dana će puhati slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok će uz obalu jugozapadni vjetar biti slab.
