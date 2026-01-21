Dijaliza bubrega: Što je, kako točno izgleda i kada je pacijentu neophodna za život?

Hemodijaliza može dovesti do slabijeg protoka krvi ili do ugruška, kao i do grčeva u mišićima ili vrtoglavice za vrijeme ili odmah nakog postupka. Može se dogoditi da igla za dijalizu ispadne iz ruke ili da se cijev pomakne. U ovom slučaju če to uređaj prepoznati pa će doći medicinsko osoblje kako se ne bi izgubilo puno krvi. Ipak, ovo nije toliko česta situacija.