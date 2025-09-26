Dva manje poznata znaka dijabetesa mogu se uočiti u ustima

Brojni ljudi imaju dijagnosticiran dijabetes tipa 2, ali procjenjuje se da mnogi s tim stanjem žive nesvjesno, bez postavljene dijagnoze.
Oglas
Ova bolest može dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput srčanih bolesti i moždanog udara. Dugoročno povišeni nivoi šećera u krvi oštećuju različite organe i tkiva – oči, živce, bubrege i krvne žile, prenosi Klix.
Prema podacima National Health Servicea, ne razviju svi oboljeli jasne simptome, no oni koji ih imaju najčešće primjećuju:
- nenamjerni gubitak težine,
- stalnu žeđ,
- učestalo mokrenje,
- izražen umor.
Dodatni znakovi mogu biti sporo zacjeljivanje rana, genitalni svrbež te zamućen vid.
Manje očiti simptomi – promjene u ustima
Neki znakovi mogu biti prisutni i u usnoj šupljini. Prema portalu Healthline, kod dijabetesa se ponekad javlja "voćni" miris daha. Do toga dolazi kada tijelo, zbog nedostatne upotrebe inzulina, počinje razgrađivati masne stanice za energiju, što dovodi do stvaranja ketona. Dah tada može poprimiti voćni ili jak kemijski miris.
Također, suha usta su česta pojava – povišeni šećer u krvi smanjuje protok sline, što može pogoršati osjećaj žeđi i povećati rizik od infekcija usne šupljine.
Dijabetes tipa 1 i tipa 2
Simptomi se djelomično preklapaju, ali tip 1 se obično razvija brže i češći je kod mlađih osoba.
👉 Ako sumnjate da vi ili vaše dijete imate dijabetes tipa 2, važno je što prije obratiti se liječniku opće prakse – rana dijagnoza i pravilna terapija mogu spriječiti ozbiljne komplikacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas