Oglas

Posjetite doktora

Dva manje poznata znaka dijabetesa mogu se uočiti u ustima

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 07:03
Zadah, loš zadah, žena, neugodan zadah
Shutterstock / Ilustracija

Brojni ljudi imaju dijagnosticiran dijabetes tipa 2, ali procjenjuje se da mnogi s tim stanjem žive nesvjesno, bez postavljene dijagnoze.

Oglas

Ova bolest može dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput srčanih bolesti i moždanog udara. Dugoročno povišeni nivoi šećera u krvi oštećuju različite organe i tkiva – oči, živce, bubrege i krvne žile, prenosi Klix.

Prema podacima National Health Servicea, ne razviju svi oboljeli jasne simptome, no oni koji ih imaju najčešće primjećuju:

  • nenamjerni gubitak težine,
  • stalnu žeđ,
  • učestalo mokrenje,
  • izražen umor.

Dodatni znakovi mogu biti sporo zacjeljivanje rana, genitalni svrbež te zamućen vid.

Manje očiti simptomi – promjene u ustima

Neki znakovi mogu biti prisutni i u usnoj šupljini. Prema portalu Healthline, kod dijabetesa se ponekad javlja "voćni" miris daha. Do toga dolazi kada tijelo, zbog nedostatne upotrebe inzulina, počinje razgrađivati masne stanice za energiju, što dovodi do stvaranja ketona. Dah tada može poprimiti voćni ili jak kemijski miris.

Također, suha usta su česta pojava – povišeni šećer u krvi smanjuje protok sline, što može pogoršati osjećaj žeđi i povećati rizik od infekcija usne šupljine.

Dijabetes tipa 1 i tipa 2

Simptomi se djelomično preklapaju, ali tip 1 se obično razvija brže i češći je kod mlađih osoba.

👉 Ako sumnjate da vi ili vaše dijete imate dijabetes tipa 2, važno je što prije obratiti se liječniku opće prakse – rana dijagnoza i pravilna terapija mogu spriječiti ozbiljne komplikacije.

Teme
dijabetes 2 zadah

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ