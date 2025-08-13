Gestacijski dijabetes: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj problem koji muči trudnice?

Photo by <a href="https://unsplash.com/@anastasiiachepinska?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Anastasiia Chepinska</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Gestacijski dijabetes se prvi puta dijagnosticira za vrijeme trudnoće. On utječe na način na koji tijelo, odnosno stanice u tijelu koriste šećer glukozu. Može biti opasan jer utječe na trudnoću i na bebu. Upravo zato se u trudnoći provjeravaju razine šećera u krvi, a ova vrsta dijabetesa se lako tretira i najčešće se povlači kada se dijete rodi.

Gestacijski dijabetes je specifičan za trudnoću. Nema posebnih simptoma i dobra je vijest da će nakon trudnoće nestati.

Ipak, ako se otkrije povećani šećer na pretragama, trudnice će morati paziti na prehranu i po potrebi uzimati terapiju ili inzulin.

Što uzrokuje gestacijski dijabetes?

Neke osobe će imati ovu vrstu dijabetesa, dok druge neće. Nije poznato zašto točno dolazi do njega, ali postoji nekoliko faktora koji mogu utjecati na pojavu.

Tako će se prije pojaviti kod žena koje su prije trudnoće imale višak kilograma, kao i kod onih koje nisu tjelesno aktivne, koje imaju probleme sa srcem ili visokim tlakom.

Također, češći je kod žena koje imaju preddijabetes i koje imaju policistične jajnike. Može se pojaviti i kod žena koje su rodile dijete teže od četiri kilograma, kao i kod onih kojima netko u obitelji ima dijabetes tipa 2.

Ono što je poznato je da do ove vrste dijabetesa dolazi kada hormoni iz posteljice blokiraju sposobnost korištenja ili proizvodnje inzulina. Inzulin pomaže tijelu da održava pravilnu razinu glukoze u krvi.

Kako prepoznati gestacijski dijabetes?

Gestacijski dijabetes se najčešće javlja u sredini trudnoće, između 24. i 28. tjedna. Često nema posebnih simptoma pa zato trudnice moraju napraviti krvne pretrage kako bi otkrile kolika im je razina šećera u krvi.

Ovo se naziva i test opterećenja glukozom (OGTT), a obuhvaća vađenje krvi, pijenje otopine glukoze u vodi i potom ponovno vađenje krvi nakon dva sata mirovanja.

Ipak, mogu se javiti određeni simptomi koji često prođu ispod radara jer su to ujedno i simptomi trudnoće. To su: često mokrenje, prekomjerna žeđ, umor i mučnina.

Koje su komplikacije gestacijskog dijabetesa?

Većina žena će bez obzira na ovo stanje imati normalnu trudnoću bez većih komplikacija. S druge strane, ova vrsta dijabetesa može dovesti do pojačanog rasta djeteta što onda može povećati šansu za induciranim porodom ili carskim rezom.

Osim toga, mogu se javiti i drugi problemi kod poroda.

Još jedan problem je i prerani porod, preeklamsija i žuta boja kože kod djeteta nakon poroda.

Treba znati i da je veća šansa da će žene koje su u trudnoći imale ovaj dijabetes, nekada kroz život razviti dijabetes tipa 2.

Kako se tretira gestacijski dijabetes?

Trudnice koje imaju dijabetes će za vrijeme trudnoće morati ići na češće kontrole kod ginekologa kako bi se vidjelo da nema komplikacija. Bit će potrebno i provjeravati razinu šećera kod kuće pomoću lanceta ili igli, papirića i posebnog uređaja u koji se onda umetrna papirić s krvi.

Neke će trudnice trebati injekcije inzulina svaki dan.

Gestacijski dijabetes se može kontrolirati i prehranom.

Tako treba izbjegavati sokove pune šećera, procesuiranu hranu, a preporučuje se jesti manje porcije više puta dnevno. Šećer u krvi može sniziti i vježbanje, ali prije tjelovježbe se treba posavjetovati s ginekologom.

Zaključak

Gestacijski dijabetes imaju trudnice i to najčešće u drugom i trećem tromjesečju. Bolest nema posebnih simptoma, već se otkriva krvnom pretragom. Najčešći uzrok su promjene u tijelu i hormonima za vrijeme trudnoće, dok određene stvari mogu povećati rizik.

Ovaj dijabetes se može tretirati zdravom prehranom, terapijom ili inzulinom. Ako se ne tretira, može utjecati i na dijete.