EEG glave: Kako izgleda ova pretraga i čemu točno služi? Bitno je sve obaviti po uputama

EEG ili elektroencefalografija je pretraga kojom se prati bioelektrična aktivnost mozga pomoću posebnih elektroda stavljenih na glavu. Pretraga traje oko 30 minuta, a radi se na odjelima za neurologiju klinika ili poliklinika. Ovo je potpuno bezbolna pretraga, a njome se potvrđuje ili otkriva dijagnoza epilepsije ili neepileptičnih napadaja. Može se koristiti i kod raznih problema s glavom ili mozgom.

EEG glave se radi iz više razloga, a cilj mu je otkriti ili potvrditi epilepsiju ili postojanje sličnih problema u mozgu. Nakon pretrage osoba može nastaviti s normalnim aktivnostima.

Uz EEG se paralelno radi i EKG kako bi se vidjelo utječu li promjene u radu mozga i na srce, a može se pratiti respiracija ili EMG.

Kako se pripremiti za EEG glave?

Priprema za ovu pretragu nije posebna, ali ipak treba pripaziti na nekoliko stvari. Kosa treba biti oprana noć prije. S druge strane, treba izbjegavari stavljanje ulja, krema ili sličnih proizvoda na kosu prije same pretrage.

Lijekovi koji se inače uzimaju se samo nastavljaju uzimati i prije pretrage. Jedino se, u dogovoru s liječnikom, ne trebaju uzimati lijekovi za spavanje, za smirenje i opuštanje mišića.

Prije pretrage se ne smije piti kava ni pića koja sadrže kofein, a preporučuje se doći sit i naspavan.

Kako izgleda EEG glave?

EEG glave izgleda tako da osoba prvo legne ili sjedne, a potom joj se na glavu stavlja kapa s malim elektrodama koje se "zalijepe" na koži glave pomoću gela.

Za vrijeme trajanje pretrage elektrode mjere moždane aktivnosti koje se pojavljuju na ekranu kao valovite krivulje.

Pretraga traje između 20 i 30 minuta.

Osoba koja je na pregledu će u nekim trenucima trebati žmiriti, a po potrebi i držati oči prstima kako ne bi bilo previše pomaka.

U nekim trenucima će trebati imati otvorene oči, a osoba koja radi pretragu će tražiti od pacijenta i da duboko diše u pojedinim trenucima.

Također, dio pretrage se sastoji od svjetla koja se u različitim ritmovima gase i pale ili brzo trepere dok osoba ima zatvorene oči.

Za što se sve koristi EEG?

Ova je pretraga najpoznatija za dijagnostiku ili praćenje epilepsije kod osoba, a osim toga se koristi i za neka druga stanja.

Kod upalnih procesa mozga, tumora mozga, trauma glave, nesvjestica, degenerativnih procesa središnjeg živčanog sustava, moždanog udara, metaboličkih poremećaja, demencija, glavobolje ili migrene.

Nalazi se čekaju do tjedan dana, a tumači ih neurolog. Ova pretraga je potpuno bezbolna, a osoba samo treba biti mirna cijelo vrijeme i slušati upute. Kod nekih se osoba mogu javiti napadaju za vrijeme same pretrage, ali to je rijetko.

Koje su vrste EEG-a?

Osim klasičnog, standardnog EEG-a, postoji i EEG nakon neprospavane noći. Priprema je ista kao za standardni EEG, ali osoba ne smije spavati šest sati prije pretrage. S druge strane, za vrijeme snimanja se smije spavati.

Ova pretraga će i trajati nešto dulje, oko sat vremena.

Postoji i EEG koji se radi za vrijeme dok je osoba u bolnici i dok spava, EEG koji se radi za vrijeme regularnih svakodnevnih aktivnosti i video telemetrija ili video EEG gdje se osim glave, snima i osoba za vrijeme pretrage.

Zaključak

EEG je pretraga koja je bezbolna, a koja se koristi za dijagnosticiranje ili praćenje epilepsije, ali i za druga stanja povezana s mozgom.

Postoji više vrste EEG-a, a često se uz njega radi i EKG kako bi se vidjelo utječu li aktivnosti mozga na otkucaje srca. Nalaz očitava neurolog.