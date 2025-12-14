Neurofeedback terapija: Što je, kojim pacijentima koristi i kakvi su rezultati takvog tipa tretmana?

Ovaj način rada s mozgom nastao je još 1960-ih u laboratorijima kroz rigorozna istraživanja. Prvi znanstvenik koji je otkrio da ljudi mogu svjesno kontrolirati svoje moždane valove bio je Joe Kamiya 1958. godine. On je u eksperimentu subjektiima puštao ton kada bi njihov mozak proizveo alpha valove. Subjekti su ubrzo naučili kako ući u "alpha stanje" po želji.