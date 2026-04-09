NOVA STUDIJA
Evo što samo sedam dana meditacije može učiniti za vaš mozak
Znanstvenici su navode da rezultati pokazuju da su svjesno iskustvo i fizičko zdravlje isprepleteni te da se mogu iskoristiti za promicanje dobrobiti na nove načine.
Sedmodnevno prakticiranje meditacije i tehnika uma i tijela može učiniti više od samog opuštanja. Prema novom istraživanju Sveučilišta Kalifornija u San Diegu, to bi moglo mjerljivo promijeniti način na koji funkcioniraju vaš mozak i tijelo.
Nalazi, objavljeni u časopisu Communications Biology, sugeriraju da ponovljene mentalne prakse mogu aktivirati biološke puteve povezane s fleksibilnošću mozga, imunološkom funkcijom, metabolizmom i prirodnim ublažavanjem boli, učinke koje su istraživači usporedili s onima povezanim s psihodeličnim iskustvima, piše Euronews.
"Godinama znamo da prakse poput meditacije mogu utjecati na zdravlje, ali ono što je upečatljivo jest da je kombiniranje više praksi uma i tijela u jedno povlačenje proizvelo promjene u toliko bioloških sustava da smo mogli izravno mjeriti u mozgu i krvi", rekao je Hemal H. Patel, profesor anesteziologije na Medicinskom fakultetu UC San Diego, koji je bio uključen u studiju.
"Ovdje se ne radi samo o ublažavanju stresa ili opuštanju; ovdje se radi o temeljnoj promjeni načina na koji se mozak povezuje sa stvarnošću i kvantificiranju tih promjena biološki", dodao je.
Kako je studija provedena
Studija je pratila 20 zdravih odraslih osoba koje su prisustvovale sedmodnevnom tečaju koji je vodio edukator neuroznanosti i autor Joe Dispenza. Dok su bili tamo, završili su otprilike 33 sata vođene meditacije uz predavanja i grupne aktivnosti iscjeljivanja.
Sesije su koristile pristup "otvorenog placeba", što znači da su sudionici znali da su neke prakse predstavljene kao placebo.
Unatoč tome, prošla istraživanja pokazuju da ove vježbe i dalje mogu imati stvarne učinke kroz stvari poput očekivanja, društvene povezanosti i zajedničkog grupnog iskustva.
Kako bi vidjeli kako je povlačenje utjecalo na tijela sudionika, istraživači su skenirali njihove mozgove pomoću funkcionalne magnetske rezonancije (fMRI) i uzimali uzorke krvi prije i poslije tjedna kako bi pratili promjene u aktivnosti mozga, metabolizmu, imunološkim odgovorima i drugim biološkim markerima.
Koje su promjene uočene nakon sedmodnevnog povlačenja?
Nakon sedam dana, skeniranje mozga pokazalo je smanjenu aktivnost u regijama povezanim s konstantnim unutarnjim brbljanjem ili mentalnom "pozadinskom bukom", koju mnogi ljudi doživljavaju, što sugerira da je to učinilo funkcioniranje mozga učinkovitijim.
Tim je primijetio i metaboličke promjene, pri čemu su stanice izložene plazmi nakon povlačenja pokazale povećanu glikolitičku aktivnost, pokazatelj poboljšane metaboličke fleksibilnosti. Razine endogenih opioida, prirodnih lijekova protiv bolova u tijelu, također su se povećale, što ukazuje na poboljšanu prirodnu regulaciju boli.
Istodobno, imunološka signalizacija, mreža molekularnih interakcija koje omogućuju imunološkim stanicama da otkriju prijetnje tijelu, promijenila se na način koji su istraživači opisali kao uravnotežen i adaptivan.
Meditacija i stanja mozga slična psihodeličnima
Istraživači su rekli da obrasci povezanosti mozga uočeni nakon povlačenja nalikuju onima koji su se prije povezivali s psihodeličnim tvarima.
"Vidimo ista mistična iskustva i obrasce neuronske povezanosti koji obično zahtijevaju psilocibin, a sada se postižu samo meditacijom", rekao je profesor anesteziologije Patel.
„Pojava promjena središnjeg živčanog sustava na snimkama mozga i sistemskih promjena u kemiji krvi naglašava da ove prakse uma i tijela djeluju na razini cijelog tijela", dodao je.
Međutim, istraživači kažu da je studija uključivala zdrave sudionike i da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo protežu li se slične koristi na širu kliničku populaciju.
Unatoč tome, nalazi su značajni jer pružaju rijetke biološke dokaze koji povezuju ono što ljudi mentalno osjećaju s mjerljivim promjenama u mozgu i tijelu.
"Ova studija pokazuje da su naši umovi i tijela duboko povezani", rekao je autor studije Alex Jinich-Diamant, doktorand na Odjelu za kognitivne znanosti i anesteziologiju na Sveučilištu Kalifornije u San Diegu.
"Ono u što vjerujemo, kako usmjeravamo svoju pažnju i prakse u kojima sudjelujemo mogu ostaviti mjerljive otiske prstiju na našoj biologiji. To je uzbudljiv korak prema razumijevanju kako su svjesno iskustvo i fizičko zdravlje isprepleteni i kako bismo mogli iskoristiti tu vezu za promicanje dobrobiti na nove načine", zaključio je.
