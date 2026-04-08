FOTO, VIDEO / Iran potvrdio: Pregovori s Amerikom počet će u petak u Islamabadu

Donald Trump pristao je pauzirati napade na Iran na dva tjedna nakon što je upozorio da će "cijela jedna civilizacija nestati“ ako Teheran ne pristane ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Kasnije je izjavio da je to "veliki dan za svjetski mir!“
Nakon Trumpove objave, Teheran je rekao da će dopustiti "siguran prolaz“ kroz Hormuški tjesnac tijekom trajanja primirja "u koordinaciji s iranskim oružanim snagama“.
Iransko vijeće za nacionalnu sigurnost navelo je da je SAD-u, preko Pakistana, predalo plan u 10 točaka, ali je naglasilo da to ne znači da je rat završen.
Pakistan nudi domaćinstvo mirovnih pregovora
Shehbaz Sharif, čija je vlada posredovala u razgovorima između SAD-a i Irana, ponudio je da ugosti obje strane na pregovorima, počevši od petka u Islamabadu.
22 Objave
10:09
Plenković: Primirje na Bliskom istoku je jako dobro i za nas. Cijene nafte već padaju
"Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje", rekao je Plenković.
Više pročitajte OVDJE.
10:08
UAE: Pobijedili smo
Savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargash izjavio je da je ta zemlja "pobijedila" u ratu, nakon što je tijekom sukoba bila izložena učestalim iranskim napadima.
"Prevladali smo zahvaljujući snažnoj nacionalnoj obrani koja je zaštitila naš suverenitet i dostojanstvo te očuvala naša postignuća suočena s podmuklom agresijom", rekao je.
Dodao je da Emirati sada ulaze u novu fazu s "većim utjecajem, jasnijim uvidom i snažnijim kapacitetom za oblikovanje budućnosti regije".
Ministarstvo obrane UAE-a redovito je objavljivalo podatke o presretnutim napadima, a prema posljednjim informacijama riječ je o 2221 dronu, 26 krstarećih projektila i 520 balističkih projektila.
10:06
Države diljem svijeta pozdravljaju dogovor SAD-a i Irana, no pozivaju na oprez
Svijet u srijedu pozdravlja dogovor između Washingtona i Teherana o dvotjednom primirju postignutom nakon što je američki predsjednik Donald Trump prijetio „uništenjem” iranske civilizacije, no svjetski lideri pozivaju na to da ono sada doista dovede do trajnog mira.
10:03
Teheran i Trump primirje proglašavaju "pobjedom“
Teheran je naglasio da primirje sa SAD-om ne znači da su poraženi u ratu.
Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, koje prenosi iranska državna agencija Fars, poručilo je:
"Čestitamo svim građanima Irana na ovoj pobjedi i naglašavamo da, dok se ne finaliziraju detalji ove pobjede, i dalje postoji potreba za ustrajnošću i razboritošću od strane vlasti te za očuvanjem jedinstva i solidarnosti iranskog naroda.“
Medij također prenosi izraelski Ma'ariv koji navodi da je "41 dan borbi i uništenje 5.000 zgrada završilo odlučujućom iranskom pobjedom, a Hezbollah će se uskoro vratiti jači nego prije“, prenosi skynews.
09:59
Europske burze porasle više od 3,5 posto
Na europskim su burzama u srijedu ujutro cijene dionica porasle više od 3,5 posto jer su ulagače ohrabrili dogovor između SAD-a i Irana o dvotjednom primirju i oštar pad cijena nafte.
09:56
Iran potvrdio: Pregovori s Amerikom počet će u petak u Islamabadu
Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu.
U priopćenju je vijeće navelo da je Iran pristao na početak pregovora u razdoblju od dva tjedna nakon što, kako je opisalo, postigne svoje ciljeve na bojnom polju.
09:40
Europske i azijske rafinerije u utrci za naftu
Val potražnje azijskih i europskih rafinerija podigao je cijenu američke nafte na fizičkom tržištu na najvišu razinu otkada se prate podaci, rekli su izvori u industriji, signalizirajući grozničavu potragu za zamjenom za izgubljene barele s Bliskog istoka.
Skok cijena nafte nosi veće troškove i gubitke rafinerijama i u Aziji i Europi, kažu izvori i analitičari. Vlade pojedinih zemalja traže od državnih tvrtki da unatoč nepovoljnim uvjetima nastave s proizvodnjom goriva kako bi se zaštitila nacionalna sigurnost.
Europa je inače najveći uvoznik američke sirove nafte, ali konkurencija se zaoštrila budući da su u potragu krenuli i kupci iz Azije.
Nafta tek na kapaljku prolazi kroz Hormuški tjesnac pa se traže bareli iz Sjeverne, srednje i Južne Amerike, Afrike i sjeverne Europe.
„Azijskim rafinerijama onemogućena je opskrba s Bliskog istoka pa se sada agresivno nadmeću za svaki dostupni barel iz Atlantskog bazena“, objašnjava glavna analitičarka za naftu u Rystad Energyju Paola Rodriguez-Masiu u bilješci od 3. travnja.
Ponude za američku naftu WTI Midland s odredištem isporuke u sjevernoj Aziji i rokom isporuke u srpnju, jako velikim tankerima, uključuju sada dodatak na cijenu od 30 pa i 40 dolara, ovisno o referentnoj vrijednosti koja se koristi, kažu trgovci.
Jedan trgovac odredio je dodatak od 34 dolara na cijenu barela marke Dubai, a drugi je naveo dodatak od 30 dolara povrh cijene marke Brent u Londonu.
Dvojica trgovaca rekla su da su se ponuđeni dodaci približili vrijednosti od 40 dolara po barelu na referendnu cijenu na londonskom tržištu za isporuke u kolovozu.
Još u poslovima sklopljenim krajem ožujka i početkom travnja, kada su japanske rafinerije, uključujući Taiyo Oil, kupovale naftu na američkom tržištu, dodatak je iznosio 20 dolara po barelu, rekli su trgovci.
"Cijena se mijenja iz dana u dan", rekao je jedan od trgovaca, zaključujući da azijske rafinerije čekaju ozbiljni gubici.
Drugi trgovac smatra pak da bi rafinerijama bilo bolje da smanje preradu i da umjesto toga kupuju derivate, pod uvjetom da ih netko uopće nudi.
Dodatak za fizičke isporuke naglo je pak poskočio nakon što je američka nafta WTI u terminskim ugovorima cijenom u četvrtak uvelike zaostala za cijenama na fizičkom tržištu.
To znači da su bareli koji moraju biti isporučeni u idućih najviše sedam dana bili osjetno skuplji od onih s rokom isporuka u idućih dva, tri ili više mjeseci.
U Europi je barel američke nafte WTI Midland s odredištem isporuke na Starom kontinentu u četvrtak bio skuplji za gotovo 15 dolara od londonskog Brenta.
Europske rafinerije koje kupuju naftu na fizičkom tržištu ne mogu zaraditi puštajući te barele kroz svoje sustave, kada vidimo koliko je skuplja i koliko su visoke vozarine, objašnjava Rodriguez-Masiu.
Vozarine su porasle zbog snažnije potražnje za tankerima u regiji Meksičkog zaljeva.
09:38
Ogorec: Izrael je jedini gubitnik u ovoj situaciji. Moglo bi doći do određenih turbulencija
Vojni analitičar Marinko Ogorec u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je Trumpovu dvotjednu pauzu napada na Iran te otkrio da je Izrael jedini gubitnik u cijeloj ovoj situaciji.
"Mislim da je ovo početak američke izlazne strategije iz ovog rata u koji su se dosta brzopleto uveli. Naravno da i Iranu odgovara takva jedna situacija.
Što će se dogoditi u dogledno vrijeme, možemo samo pretpostavljati. Vjerojatno će i jedna i druga strana proglasiti pobjedu", rekao je Ogorec.
Više pročitajte OVDJE.
08:49
Izraelska vojska naredila evakuaciju u Libanonu
Izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju stanovnicima libanonskog grada Tira na jugu zemlje.
Pozvali su ih da "odmah napuste svoje domove" i presele se sjeverno od rijeke Zahrani "kako bi osigurali svoju sigurnost".
Podsjetimo, Izrael je ranije objavio da podržava prekid vatre s Iranom, ali je naglasio da se on "ne odnosi na Libanon".
08:21
Šef zrakoplovnog tijela: Trebat će mjeseci za oporavak i nakon otvaranja tjesnaca
Ravnatelj Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), tijela koje predstavlja globalne zrakoplovne tvrtke, izjavio je u srijedu da bi čak i ako Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac, trebali mjeseci da se oporavi opskrba mlaznim gorivom nakon poremećaja u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku.
