FOTO, VIDEO / Iran potvrdio: Pregovori s Amerikom počet će u petak u Islamabadu

Val potražnje azijskih i europskih rafinerija podigao je cijenu američke nafte na fizičkom tržištu na najvišu razinu otkada se prate podaci, rekli su izvori u industriji, signalizirajući grozničavu potragu za zamjenom za izgubljene barele s Bliskog istoka.

Skok cijena nafte nosi veće troškove i gubitke rafinerijama i u Aziji i Europi, kažu izvori i analitičari. Vlade pojedinih zemalja traže od državnih tvrtki da unatoč nepovoljnim uvjetima nastave s proizvodnjom goriva kako bi se zaštitila nacionalna sigurnost.

Europa je inače najveći uvoznik američke sirove nafte, ali konkurencija se zaoštrila budući da su u potragu krenuli i kupci iz Azije.

Nafta tek na kapaljku prolazi kroz Hormuški tjesnac pa se traže bareli iz Sjeverne, srednje i Južne Amerike, Afrike i sjeverne Europe.

„Azijskim rafinerijama onemogućena je opskrba s Bliskog istoka pa se sada agresivno nadmeću za svaki dostupni barel iz Atlantskog bazena“, objašnjava glavna analitičarka za naftu u Rystad Energyju Paola Rodriguez-Masiu u bilješci od 3. travnja.

Ponude za američku naftu WTI Midland s odredištem isporuke u sjevernoj Aziji i rokom isporuke u srpnju, jako velikim tankerima, uključuju sada dodatak na cijenu od 30 pa i 40 dolara, ovisno o referentnoj vrijednosti koja se koristi, kažu trgovci.

Jedan trgovac odredio je dodatak od 34 dolara na cijenu barela marke Dubai, a drugi je naveo dodatak od 30 dolara povrh cijene marke Brent u Londonu.

Dvojica trgovaca rekla su da su se ponuđeni dodaci približili vrijednosti od 40 dolara po barelu na referendnu cijenu na londonskom tržištu za isporuke u kolovozu.

Još u poslovima sklopljenim krajem ožujka i početkom travnja, kada su japanske rafinerije, uključujući Taiyo Oil, kupovale naftu na američkom tržištu, dodatak je iznosio 20 dolara po barelu, rekli su trgovci.

"Cijena se mijenja iz dana u dan", rekao je jedan od trgovaca, zaključujući da azijske rafinerije čekaju ozbiljni gubici.

Drugi trgovac smatra pak da bi rafinerijama bilo bolje da smanje preradu i da umjesto toga kupuju derivate, pod uvjetom da ih netko uopće nudi.

Dodatak za fizičke isporuke naglo je pak poskočio nakon što je američka nafta WTI u terminskim ugovorima cijenom u četvrtak uvelike zaostala za cijenama na fizičkom tržištu.

To znači da su bareli koji moraju biti isporučeni u idućih najviše sedam dana bili osjetno skuplji od onih s rokom isporuka u idućih dva, tri ili više mjeseci.

U Europi je barel američke nafte WTI Midland s odredištem isporuke na Starom kontinentu u četvrtak bio skuplji za gotovo 15 dolara od londonskog Brenta.

Europske rafinerije koje kupuju naftu na fizičkom tržištu ne mogu zaraditi puštajući te barele kroz svoje sustave, kada vidimo koliko je skuplja i koliko su visoke vozarine, objašnjava Rodriguez-Masiu.

Vozarine su porasle zbog snažnije potražnje za tankerima u regiji Meksičkog zaljeva.