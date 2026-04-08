Kalinić: SAD je izgubio rat s Iranom, Kina je najveći pobjednik, a Netanyahu ugrožava opstanak Izraela

O proglašenju dvotjednog primirja u ratu na Bliskom istoku, ali i ratnoj pobjedi koju su istodobno proglasili i SAD i Iran u Novom danu televizije N1 govorio je Pavle Kalinić, stručnjak za sigurnost.
Kako je u uvodu ustvrdio voditelj Tihomir Ladišić, ključno pitanje u ovom trenutku je hoće li Izrael pristati na primirje tijekom kojega bi trebali biti dogovoreni mirovni pregovori.
Kalinić je napomenuo da su rat protiv Irana započeli izraelski premijer Benjamin Netanyahu i radikali oko njega, dok su SAD i Donald Trump nepripremljeni uvučeni u taj sukob ne očekujući onakav iranski dogovor kakav je uslijedio.
"Vojna infrastruktura nije im okrznuta"
"Iran se pripremao, imao je raketne sustave kojima su mogli odgovoriti, jer njihovo vojno zrakoplovstvo naprosto ne postoji. Iranska infrastruktura je žestoko pogođena, međutim njihova vojna infrastruktura koja se nalazi ispod zemlje nije okrznuta ili je udarena samo površinski. Iranski uspjeh zasniva se i na tome što su sigurno dobivali obavještajne informacije od Kine i Rusije i na osnovu toga su bili precizni u svojim gađanjima", kazao je.
Najvećim problemom u ovom trenutku Kalinić drži to što je Netanyahu izjavio da se primirje ne odnosi na Libanon, odnosno na borbu s Hamasom.
"Izrael ima veliki problem s vodom i oni žele preuzeti tok rijeke Litani u Libanonu", dodao je.
"Iran se izdiže kao svjetska sila"
Ladišić je upitao Kalinića koliko je za SAD rizično proglašenje pobjede ako će Iran i dalje kontrolirati prolaz kroz Hormuški tjesnac.
"Iran ima snage za kontrolu Hormuza. Pokazalo se da mogu kontrolirati tjesnac i raketama sa zemlje pa će Iran sigurno inzistirati na tome da kontrolira prolaz. Samim time se izdiže kao svjetska sila jer na taj način kontrolira 20 posto protoka svjetske nafte. S druge strane ima svoju ekipu Huta koji mogu kontrolirati tjesnac Bab el Mandeb i spriječiti prolaz kroz Sueski kanal. SAD je ovaj rat izgubio, a najveći pobjednik je Kina. Kina je pokazala da je stvorila rezerve i na nju ova nestabilnost nije utjecala. Rusija je profitirala jer je prodavala naftu u Indiji za 22 dolara kada joj je cijena bila 66 dolara", kazao je.
"Rat u BiH može biti isprovociran u svakom trenutku"
Kalinić smatra da je Netanyahu dodatno ugrozio opstojnost Izraela i smatra ga najvećom opasnošću za negovu zemlju.
"Da bi Izrael opstao, nužna je uspostava države Palestine, sviđalo se to nekome ili ne", smatra.
Također smatra i da treba maknuti Volodimira Zelenskog s čela Ukrajine kako bi bio postignut mir s Rusijom.
"Ja sam za to da Ukrajina ostane u svojim granicama, ali da se omoguće i prava Rusima koji će ostati u tim granicama."
Na pitanje tko su danas američki saveznici u Europi, Kalinić je kazao da je to u prvom redu Poljska, zatim Mađarska i Slovačka. A u svjetlu posjete Trumpovog sina Republici Srpskoj, ustvrdio je kako se potvrđuje činjenica da su BiH i Daytonski sporazum "meki trbuh Europe".
"Tamo rat može biti isprovociran u svakom trenutku", rekao je.
