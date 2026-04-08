VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm upozorava na olujni vjetar, stiže nova promjena
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, povećane naoblake ima tek u dijelu unutrašnjosti. Na moru puše snažna bura, olujni su udari pod Velebitom, stoga su na snazi ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila, izvještava jutros Hrvatski autoklub.
Vjetrovito će biti i u nastavku srijede, ali prevladavat će uglavnom sunčano i razmjerno toplo.
Četvrtak će također biti uglavnom sunčan, u dijelu unutrašnjosti će sredinom dana i poslijepodne biti povećane naoblake, može pasti i koja kap kiše na istoku unutrašnjosti. Na moru će i dalje puhati umjerena do jaka bura, olujna na udare.
U petak oblačnije, uglavnom u kopnenim krajevima malo oborine, u drugom dijelu dana. U najvišem gorju može zalepršati i koja pahulja snijega. Bit će manje toplo. U noći na subotu i u subotu ujutro u Dalmaciji može još biti malo kiše ili pljuskova, no vikend donosi uglavnom suhe prilike.
