Mnogima omiljen ritual
Cijena kave se u zadnje četiri godine učetverostručila: A mijenjaju li se navike Hrvata?
Omiljeni napitak većine Hrvata - kava, posljednjih je mjeseci znatno poskupjela. Je li to promijenilo naše navike, kako na sve gledaju ugostitelji i što kažu stručnjaci, otkrivamo u nastavku.
Turska, s mlijekom, šlagom, čista kratka... Za neke jutarnja rutina, za druge društveni ritual. Cijena omiljenog pića u Hrvata vrtoglavno raste - kako na tržištu, tako i u kafićima. No, bez obzira na to, Hrvati ne mijenjaju svoje navike:
"Da, primjetila sam da je baš porasla kava u zadnje vrijeme. Mislim, to me ne sprječava da je još uvijek pijem, ali malo rjeđe da idem – je", rekla je Marinela, a Angelina dodaje: "Možda nam zapravo nije baš dobro za nas studente, mi smo, onako, malo više po kavama, ali svejedno nismo smanjili odlaske."
Upitana sprječava li je da i dalje ide na kavu, Nada je odgovorila: "Ne, ne. Skoro svaki dan odem u svoj omiljeni dućan I tam’ si popijem kavu, sa suprugom. Oba dva pijemo kavu," a Slavka je rekla: "Ne sprječava me to da i dalje pijem kavu. Umirovljenica sam, ali kad se hoću naći s prijateljicama odem i popijemo kavu. Nađemo gdje je jeftinije i to je to."
Iako cijene rastu, kava se i dalje pije - bilo kod kuće, na fakultetu ili u kafiću.
Što kažu ugostitelji?
Barista Zoran komentirao je: “Nismo dobili neki dojam da je ljudima to nešto previše. I dalje ljudi cijene našu kavu i naš način kako mi to radimo tako da nije bilo nekakvih naznaka da su se nešto pobunili protiv tih cijena kave. Znaju i oni da cijene općenito svega rastu – kako kave, tako i drugih namirnica, tako da je sve pod nekom normalom bi se reklo.”
Unatoč porastu cijene kave u većini ugostiteljskih objekata, ima i onih koji cijene nisu dizali.
Jedan od ugostitelja, Joško, rekao je "Kod nas je uvijek ista cijena, već dvije godine i nemamo nikakvih problema s tim. Gosti su zadovoljni, evo i sami vidite po popunjenosti tako da… radimo, trudimo se, idemo dalje.”
Drugi, Mihael, kaže: "Cijenu nismo mjenjali, nema potrebe. Naš šef voli da je uvijek isto. Gosti su nam stalni pa gosti vole isto da bude isto. Kod nas je uvijek cijena bila 1.10 – kava obična 1.10, kava s mlijekom 1.50."
Što kažu stručnjaci?
Stručnjaci pak upozoravaju da cijenu ne diktira samo ponuda i potražnja, već i veliki igrači na svjetskom tržištu.
Ekonomski stručnjak, Ljubo Jurčić, komentirao je: “Makar kava treba poskupit 20%, a špekulanti dignu paniku pa ona poskupi 40%. Znači u tim robama koje se masovno troše i koju imaju pod kontrolom ti veliki igrači, oni nije njihov cilj da snabdiju potrošače, nego da zarade. I sad u toj zaradi imate te odnose koji su realni, ali se stvori panica I onda se cijena diže puno više nego što bi trebala.”
Da je kava danas skuplja nego ikad prije, potvrđuju i brojke. Na svjetskim burzama, njezina je cijena u posljednje četiri godine višestruko rasla.
Potpredsjednik Atlantic grupe, Zoran Stanković, rekao je: "Nažalost, Hrvatska je premalo tržište da bi bila samostalna odnosno u velikoj mjeri je ovisna s tim globalnim kretanjima. Cijena kave na svjetskim tržištima, evo, možda ljudi nisu do kraja upoznati, ali se u zadnjih četiri godine učetverostručila. Na našu sreću i zadovoljstvo po pitanju potrošnje, nije tu bilo nekakvih velikih pomaka, odnosno i dalje ostvarujemo pozitivan rast."
I dok će cijena kave još oscilirati, čini se da jedna stvar ostaje ista - Hrvati bez svoje šalice teško mogu. Jer, kako kažu - kava možda jest skuplja, ali gušt ispijanja i dalje je neprocjenjiv.
