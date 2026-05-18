NAJAVIO PROMJENE ZAKONA
Plenković: Postoje situacije kad se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo u Drnišu nije bila takva situacija
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i oglasio se o posljednjim informacijama i zaključcima na glavne teme u zemlji. Prvenstveno oko ubojstva u Drnišu.
Oglas
Na samom je početku izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog 19-godišnjaka u Drnišu.
"Ogroman gubitak. Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog. Postoje situacije kad se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ubio je žensku osobu i dobio kaznu zatvora od 12 godina. Izašao je 2015. na slobodu, potom je optužen za nasilje u obitelji, a onda i posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja", kazao je Plenković i najavio brojne promjene kako bi se ovako nešto spriječilo, što "može podrazumijevati i promjene zakona".
Također, najavio je da će ministar Damir Habijan će poslati inspekciju na sud u Šibeniku.
"Moramo vrlo jasno postaviti granicu sudbene i zakonodavne vlasti. Ne mogu Vlada ili ministri utjecati na sudove. Oni imaju sustav ocjenjivanja i napredovanja, ali ovdje je došlo do situacije gdje osobi koja je odležala praktički 15 godina i sama je izrađivala oružje predmet ostane u ladici. Treba prioretizirati slučajeve", naglasio je premijer.
Kao tema je tijekom dana odjeknulo da predsjednik Zoran Milanović nije dao suglasnost izraelskom veleposlaniku, što premijer objašnjava njegovim protuizraelskim stavovima.
"Nije prvi put, to se događa u kontinuitetu. A da ne pričam o totalitarnom ponašanju, gdje izbacuje s Pantovčaka one s kojima se ne slaže."
"Moramo" umjesto "Možemo"
Još je jednom kritizirao SDP i Možemo zbog situacije s ustavnim sucima.
"Kad se sve dogovorilo, gospode i gospođa iz Moramo i SDP-a su sve odbili. Prema onome kako se ponašaju, ne žele Ustavni sud koji funkcionira. Žele onaj koji ne bi ništa rekao u slučaju da Milanović ponovno upadne u izbore."
Na pitanje zašto Možemo naziva "Moramo", odgovorio je da se radi o lapsusu.
"Zabunio sam se", uz osmijeh je premijer završio konferenciju za medije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas