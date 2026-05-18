Plenković: Postoje situacije kad se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo u Drnišu nije bila takva situacija

"Ogroman gubitak. Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog. Postoje situacije kad se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ubio je žensku osobu i dobio kaznu zatvora od 12 godina. Izašao je 2015. na slobodu, potom je optužen za nasilje u obitelji, a onda i posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja", kazao je Plenković i najavio brojne promjene kako bi se ovako nešto spriječilo, što "može podrazumijevati i promjene zakona".