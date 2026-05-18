od 2. ožujka
Izrael krši 'primirje' u Libanonu: Novi napad ubio sedmero, sveukupno više od 3.000 ljudi
Izraelski napadi diljem Libanona usmrtili su najmanje sedam ljudi unatoč produljenju navodnog primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države.
Napadi u ponedjeljak dogodili su se tri dana nakon što su libanonski i izraelski dužnosnici održali razgovore u Washingtonu, koji su rezultirali dogovorom o produljenju primirja za dodatnih 45 dana. Izrael je više puta prekršio primirje koje je prvotno dogovoreno u travnju, piše Al Jazeera.
Među ubijenima u ponedjeljak bili su Wael Abdel Halim, jedan od čelnika Palestinskog islamskog džihada, i njegova 17-godišnja kći Rama, koji su poginuli kada je izraelski zračni napad pogodio stambenu zgradu u mjestu Douris u istočnom libanonskom okrugu Baalbek, prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva.
U izbjegličkom kampu Jalil za Palestince na rubu Baalbeka, deseci ožalošćenih prošli su kampom nakon napada.
Izraelski napadi nastavili su se i diljem južnog Libanona, a napadi su prijavljeni u Hanawayu, Dibalu, Deir Ammaru, Deir Amessu i Meirki u okrugu Tyre, prema dopisnicima Al Jazeere Arabic na terenu. Dodatni napadi prijavljeni su u Haroufu i drugim područjima juga.
Kasnije u ponedjeljak, libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je broj poginulih od početka izraelskih napada na zemlju 2. ožujka dosegao najmanje 3.020, dok je 9.273 ljudi ranjeno.
Nastavak neprijateljstava
Prošlotjedni pregovori o produljenju primirja označili su treći krug razgovora pod američkim posredovanjem, koji su započeli prvim izravnim sastankom libanonskih i izraelskih predstavnika nakon više desetljeća.
Prema dogovoru, sigurnosni proces pod američkim posredovanjem trebao bi započeti 29. svibnja, a novi krug razgovora zakazan je za 2. i 3. lipnja u Washingtonu.
Međutim, obnovljena diplomacija malo je učinila da zaustavi izraelska neprijateljstva za koja izraelska vojska tvrdi da su usmjerena protiv Hezbolaha, koji se javno protivi pregovorima s Izraelom.
Izraelske snage nastavile su bombardirati južni Libanon i zadržavati položaje u tom području, dok je i oružana skupina Hezbolah i dalje aktivno uključena u sukob.
Hezbolah je u ponedjeljak objavio da je dronom gađao izraelski buldožer u blizini Deir Siryana te pogodio izraelski vojni komunikacijski dron na istom području. Oružana skupina također je priopćila da je ispalila projektile na okupljanje izraelskih vojnika i vojnih vozila u Rashafu na jugu Libanona.
Neprijateljstva i dalje pogađaju civilno stanovništvo Libanona. U ponedjeljak je izraelska vojska naredila stanovnicima južnolibanonskih sela Harouf, Borj El Chmali i Debaal da napuste svoje domove prije planiranih napada.
Vojske naredbe civilima da se prije napada premjeste na otvorena područja postale su sve češće i u praksi predstavljaju prisilno raseljavanje.
Izrael je objavio da je pogodio više od 30 ciljeva diljem južnog Libanona, tvrdeći da su lokacije pripadale Hezbolahu. Dodali su da su mete uključivale skladišta oružja, promatračnice i zgrade korištene za koordinaciju napada.
U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama izraelska vojska također je navela da je ubila nekoliko boraca Hezbolaha koji su pripremali „terorističke planove“ protiv izraelskih snaga.
Prisilno raseljavanje
Izvještavajući iz Tyrea na jugu Libanona, dopisnik Al Jazeere Obaida Hitto rekao je da se bombardiranje pojačalo unatoč produljenju primirja.
„Bio je to još jedan nasilan dan ovdje na jugu Libanona“, rekao je Hitto.
„Izrael je započeo dan izdavanjem naredbi za evakuaciju četiriju gradova i sela na jugu zemlje. Nakon toga izveli su napade na dvije od tih lokacija.
Napadi su također prijavljeni u Az-Zrariyahu na vozilo u pokretu, dok je drugi napad u Tayr Debbi rezultirao velikim brojem žrtava.“
Hitto je rekao da je Izrael tijekom posljednja dva dana koncentrirao velik dio svoje vatrene moći na zapadnu dolinu Bekaa, okrug Marjayoun i okrug Nabatieh, ciljajući sela uključujući Yohmor, Yohmor Shgeir, Zawtar el-Charqiyeh i Sohmor.
„Bilo je i dodatnih napada izraelskih zrakoplova i dronova oko grada Bint Jbeila“, rekao je.
„Sve to dovelo je do ogromne humanitarne krize s više od milijun raseljenih ljudi. Situacija se pogoršava jer je Izrael večeras izdao još pet naredbi za prisilnu evakuaciju, zbog čega velik broj ljudi bježi iz područja koja ranije nisu bila meta ili su se smatrala sigurnima.“
