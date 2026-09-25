ilegalni opasni otpad
I Guardian piše o slučaju Gospića: "Ovo je kap koja je prelila čašu. Nemamo više vremena!"
Godinama su stanovnici Gospića gledali kako se otpad ilegalno dovozi i odlaže u blizini njihovih domova. Nakon uhićenja osumnjičenih za organiziranje ilegalnog odlaganja problem nije nestao – otpad je i dalje na lokaciji, a zabrinutost građana zbog mogućeg onečišćenja tla i vode sve je veća.
"Gospić je naš dom", poručila je Željka Šikić pred mnoštvom okupljenih početkom rujna. Riječ je o nazivu inicijative koju je pokrenula s drugim građanima kako bi upozorili na problem ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću, piše Guardian.
Na nekoliko lokacija u gradu otpad se ilegalno odlagao između 2022. i 2024. godine. Na jednoj od najvećih lokacija, svega 50-ak metara od kuće Željke Šikić, prema procjenama je završilo oko 35.000 tona otpada, među kojim je bilo i opasnog materijala.
Kamioni natovareni otpadom tijekom noći prolazili su pokraj njezine kuće i ulazili na obližnje industrijsko područje. Stanovnici su, tvrdi Šikić, počeli dežurati tijekom noći i fotografirati kamione koji su dolazili i odlazili.
"Ne mislim da bi naš posao trebao biti cijelu noć ostajati budan kako bismo vidjeli što se događa", rekla je.
U vodi pronađene "vječne kemikalije"
Problem je dodatno dobio na težini nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u uzorcima podzemnih voda u blizini lokacije utvrdio prisutnost PFAS kemikalija, poznatih kao "vječne kemikalije". U tlu su zabilježene i povišene koncentracije bakra i olova.
PFAS obuhvaća tisuće sintetičkih kemikalija koje se vrlo teško razgrađuju u okolišu. Neke od njih povezuju se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući pojedine vrste raka.
Iako su građani dobili uvjeravanja da je voda iz vodovoda sigurna za piće, dio stanovnika zbog nepovjerenja kupuje vodu u bocama.
"Jako sam uplašena. Voljela bih se preseliti, ali ne znam tko bi kupio kuću koja se nalazi na prvoj cesti uz otpad. Osjećam se izdanom", kazala je Šikić.
Uhićeno 13 osoba
Policija je u veljači 2025., nakon višegodišnjeg ilegalnog odlaganja, uhitila 13 osoba zbog sumnje da su bile dio kriminalne mreže povezane s nezakonitim zbrinjavanjem otpada.
Dvojica hrvatskih državljana označena su kao glavni osumnjičenici, a prema informacijama Europola smatrani su osobama od posebnog interesa. Sumnja se da su organizirali ilegalni uvoz opasnog otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke.
Prema procjenama, kriminalna je skupina na ilegalnom poslovanju mogla zaraditi više od četiri milijuna eura.
Kriminal povezan s otpadom posljednjih je godina postao unosan posao. Organizirane skupine mogu zaraditi velike iznose izbjegavanjem visokih troškova propisnog zbrinjavanja otpada, primjerice lažnim prikazivanjem otpada kao materijala namijenjenog recikliranju.
Građani osnovali inicijativu
Stanovnici Gospića nakon uhićenja su se nadali da će problem napokon biti riješen. No više od godinu i pol kasnije otpad je još uvijek na lokaciji.
Zbog nezadovoljstva izostankom konkretnog rješenja Šikić i još 16 građana osnovali su inicijativu "Gospić je naš dom".
Ivana Rukavina Sarić, jedna od članica inicijative, kaže da su od početka okupili ljude različitih struka jer su shvatili da će problem zahtijevati suradnju stručnjaka iz više područja.
Njihova je borba ubrzo prerasla lokalne okvire. Nakon objava na društvenim mrežama i medijskih istupa počeli su im se javljati građani iz drugih dijelova Hrvatske koji imaju slične probleme.
"U cijeloj Hrvatskoj postoji toliko problematičnih lokacija s otpadom i toliko ljudi suočenih sa sličnim problemima. Ono što se događa u Gospiću samo je kap koja je prelila čašu. To je postao nacionalni, pa čak i globalni problem", rekla je Sarić.
Deseci tisuća ljudi na prosvjedu
Nezadovoljstvo problemom ilegalnog otpada kulminiralo je 5. rujna, kada su se deseci tisuća ljudi iz cijele Hrvatske okupili u Zagrebu. Prema procjenama, kroz središte glavnog grada prošlo je više od 40.000 prosvjednika.
Inicijativa sada traži cjelovitu sanaciju gospićke lokacije i hitno uklanjanje zakopanog otpada. Također zahtijevaju da se sve poznate problematične lokacije s otpadom uključe u nacionalnu strategiju gospodarenja otpadom.
Vlada je pokrenula dva postupka javne nabave za uklanjanje, zbrinjavanje ili oporabu otpada. No četiri godine nakon početka ilegalnog odlaganja otpad je još uvijek na lokaciji.
Zbog toga članovi inicijative planiraju svoju borbu nastaviti i na europskoj razini. Najavili su odlazak u Bruxelles i prosvjed ispred Europskog parlamenta.
"Izgubili smo previše vremena. Nemamo vremena za nova obećanja. Želimo jasne informacije, jasne rokove i konkretno djelovanje", poručila je Sarić.
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