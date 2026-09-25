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ima ozlijeđenih

VIDEO / Snažna eksplozija u Ateni, zgrada se urušila blizu Akropole: "Nema prozora koji nije razbijen"

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N1 Info
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25. ruj. 2026. 19:04
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Emergency personnel work at the site where an old building partially collapsed. REUTERS/Louisa Gouliamaki
REUTERS/Louisa Gouliamaki

Snažna eksplozija odjeknula je u petak ujutro u središtu Atene, u blizini Akropole. U eksploziji je uništena stara dvokatnica, a oštećene su i okolne zgrade, trgovine i automobili. Najmanje tri osobe su ozlijeđene.

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Eksplozija se dogodila oko 7:30 po lokalnom vremenu u četvrti Plaka, jednom od najpoznatijih turističkih područja grčke prijestolnice, neposredno uz podnožje brda Akropola.

Dvije žene spašene su iz susjedne zgrade te su prevezene u bolnicu na liječenje. Ozlijeđen je i prolaznik koji se u trenutku eksplozije našao u blizini, piše Sky News.

Na mjesto događaja odmah su upućene brojne vatrogasne ekipe. Prema informacijama grčkih medija, intervenirala su 24 vatrogasca, a spasilačke ekipe uz pomoć psa tragača pretraživale su ruševine kako bi provjerile nalazi li se ispod njih još netko.

Policija je ogradila područje oko urušene zgrade, dok su se u okolnim ulicama mogli vidjeti ostaci građevinskog materijala i razbijeni prozori.

Razmjeri eksplozije su veliki. Oštećena su obližnja pročelja, prozori i automobili, a prema riječima lokalnog svećenika Giotisa Kantartzisa, gotovo da nema prozora na okolnim zgradama koji nije razbijen.

Stanari okolnih zgrada rekli su da je u jednoj od urušenih zgrada živio stariji bračni par. Lokalne informacije također navode da su se u zgradi možda nalazila i tri turista koji su boravili u apartmanu za kratkoročni najam.

Andreas Martzaklis, koji živi u blizini, rekao je da je čuo snažnu eksploziju.

"Stariji bračni par živio je gore, na drugom katu", kazao je, dodajući da ne zna jesu li u trenutku eksplozije bili u stanu.

Uzrok eksplozije zasad nije službeno potvrđen. Nadležne službe pokrenule su istragu, a prema izvještajima lokalnih medija jedna od mogućnosti koja se istražuje jest curenje plina.

Akropola, uz koju se dogodila eksplozija, najposjećeniji je antički spomenik u Grčkoj, a četvrt Plaka jedno je od najpoznatijih turističkih područja Atene.

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Teme
akropola atena eksplozija grčka

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