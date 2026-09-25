ima ozlijeđenih
VIDEO / Snažna eksplozija u Ateni, zgrada se urušila blizu Akropole: "Nema prozora koji nije razbijen"
Snažna eksplozija odjeknula je u petak ujutro u središtu Atene, u blizini Akropole. U eksploziji je uništena stara dvokatnica, a oštećene su i okolne zgrade, trgovine i automobili. Najmanje tri osobe su ozlijeđene.
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Eksplozija se dogodila oko 7:30 po lokalnom vremenu u četvrti Plaka, jednom od najpoznatijih turističkih područja grčke prijestolnice, neposredno uz podnožje brda Akropola.
Dvije žene spašene su iz susjedne zgrade te su prevezene u bolnicu na liječenje. Ozlijeđen je i prolaznik koji se u trenutku eksplozije našao u blizini, piše Sky News.
Na mjesto događaja odmah su upućene brojne vatrogasne ekipe. Prema informacijama grčkih medija, intervenirala su 24 vatrogasca, a spasilačke ekipe uz pomoć psa tragača pretraživale su ruševine kako bi provjerile nalazi li se ispod njih još netko.
Building explosion and collapse in Athens Greece today pic.twitter.com/Kb0Kp8032W— I, Christian (@i_christian__) September 25, 2026
Policija je ogradila područje oko urušene zgrade, dok su se u okolnim ulicama mogli vidjeti ostaci građevinskog materijala i razbijeni prozori.
Razmjeri eksplozije su veliki. Oštećena su obližnja pročelja, prozori i automobili, a prema riječima lokalnog svećenika Giotisa Kantartzisa, gotovo da nema prozora na okolnim zgradama koji nije razbijen.
Stanari okolnih zgrada rekli su da je u jednoj od urušenih zgrada živio stariji bračni par. Lokalne informacije također navode da su se u zgradi možda nalazila i tri turista koji su boravili u apartmanu za kratkoročni najam.
Andreas Martzaklis, koji živi u blizini, rekao je da je čuo snažnu eksploziju.
"Stariji bračni par živio je gore, na drugom katu", kazao je, dodajući da ne zna jesu li u trenutku eksplozije bili u stanu.
Uzrok eksplozije zasad nije službeno potvrđen. Nadležne službe pokrenule su istragu, a prema izvještajima lokalnih medija jedna od mogućnosti koja se istražuje jest curenje plina.
Akropola, uz koju se dogodila eksplozija, najposjećeniji je antički spomenik u Grčkoj, a četvrt Plaka jedno je od najpoznatijih turističkih područja Atene.
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