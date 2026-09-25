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Trump Xiju jasno poručio što neće tolerirati, on ga pozvao u Kinu

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Hina
|
25. ruj. 2026. 19:17
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US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping interact with the media as they walk back to the White House in Washington, D.C., US, September 24, 2026. REUTERS/Evan Vucci
REUTERS/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja tijekom razgovora u Bijeloj kući s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, izjavio je u petak američki veleposlanik u Kini David Perdue.

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„Prije nekoliko tjedana jasno smo im dali do znanja da je bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bila ona izravna ili neizravna, radilo se o obavještajnim podacima, dijelovima ili vojnoj opremi, potpuno neprihvatljiva. Predsjednik Trump jučer je to ponovno vrlo jasno dao do znanja. To je tema koja se neprestano ponavlja”, rekao je Perdue u intervjuu za CNBC.

Na odvojeno pitanje na Fox Newsu znači li to da će Kina prestati pomagati Iranu, Perdue je rekao da je Washington u četvrtak dobio jamstva od Pekinga.

„Već smo vidjeli pomake u vezi s tim. To je ono što je obećano. Jučer su nam zajamčili da to ne čine”, izjavio je Perdue za program „America's Newsroom” na Fox Newsu.

Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump speak during a state dinner at the White House in Washington, D.C., US
REUTERS/Evelyn Hockstein

Xi pozvao Trumpa u Kinu

Kineski predsjednik Xi Jinping je u petak, , po završetku svog trodnevnog državnog posjeta SAD-u, pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa u novi posjet Kini.

Tijekom ceremonije čaja u Bijeloj kući Xi je rekao da bi dvojica čelnika mogla imati još dvije prilike za susret ove godine: na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Kini, te na samitu G20 u Miamiju u prosincu.

„Pozivamo predsjednika i njegovu suprugu u posjet Kini”, rekao je Xi.

„Pa, hvala vam puno, doći ćemo”, odgovorio je Trump, pa dodao da će „puno razgovarati”.

Xi i njegova supruga Peng Liyuan u srijedu su stigli u američku prijestolnicu u trodnevni državni posjet, u vrijeme visokih trgovinskih napetosti između dviju supersila koje su bile glavna tema na dnevnom redu.

Iako su si dvojica čelnika javno međusobno dijelili komplimente, iz njihovih sastanaka u četiri oka proizašlo je malo konkretnih rezultata. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti više detalja o potencijalnom napretku postignutom u vezi s trgovinskim pregovorima. 

Trump je posljednji put posjetio Kinu u svibnju, piše dpa. Ovogodišnji samit APEC-a trebao bi se održati u studenome u Shenzhenu. 

Svoj dolazak tamo je najavio i ruski predsjednik Vladimir Putin, potaknuvši time nagađanja o mogućem trilateralnom susretu Xija, Trumpa i Putina. 

Trump i Xi sastali su se na marginama samita APEC-a i prošle godine u Južnoj Koreji, gdje su postigli šire trgovinsko primirje.

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