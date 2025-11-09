Oglas

Ovo je pet dodataka prehrani koji štite naš organizam od sezonskih virusa

N1 Hrvatska
09. stu. 2025. 11:44
cink, minerali, vitamini, lijekovi, suplementi, dodaci prehrani
Pexels/ilustracija

Zima se ubrzano približava, a uobičajeni sezonski virusi ponovno se javljaju. No postoji način kako se zaštititi – svakodnevno uzimanje nekoliko dodataka prehrani za jačanje imuniteta.

Govoreći zaDaily Mail, dr. Donald Grant, obiteljski liječnik, izjavio je:
"Dodaci prehrani mogu pružiti prijeko potrebnu podršku, štiteći nas od uobičajenih jesenskih i zimskih bolesti poput prehlade, gripe ili norovirusa.

Ako ljudi odaberu odgovarajuće dodatke, mogu osigurati da imunitet ostane što jači."

Ovo su dodatci prehrani koje preporučuje dr.Grant, a prije nego što se odlučite na neki od njih, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom:

Vitamin C

Vitamin C ima antioksidativna svojstva koja pomažu u zaštiti stanica tijela kada se bore protiv virusa.

NHS preporučuje da odrasle osobe u dobi od 19 do 64 godine unose 40 mg vitamina C dnevno.

Moguće je unijeti dovoljno vitamina C kroz prehranu, posebno konzumacijom voća i povrća, uključujući agrume, bobičasto voće i dinje.

Cink

Cink je ključan za zdrav imunološki sustav jer podržava funkciju imunoloških stanica, smanjuje upalu i pomaže tijelu u borbi protiv infekcija.

Prema preporukama NHS-a, odrasli muškarci trebali bi dnevno unositi 9,5 mg cinka, a odrasle žene 7 mg.

Magnezij

Magnezij sudjeluje u čak 300 različitih tjelesnih funkcija i ima važnu ulogu u podršci općem zdravlju, uključujući održavanje imunološkog sustava u najboljoj formi za borbu protiv bakterija i virusa.

Smatra se "esencijalnim mineralom“ – naše ga tijelo ne može samo proizvesti, pa ga moramo unositi prehranom ili dodacima prehrani.

NHS preporučuje da žene u dobi od 19 do 64 godine dnevno unose oko 270 mg magnezija, dok bi muškarci iste dobi trebali unositi oko 300 mg.

Omega-3 masne kiseline

Omega-3 sastoji se od dvije vrste masnih kiselina: eikozapentaenske kiseline (EPA) i dokozaheksaenske kiseline (DHA).

Te dvije masne kiseline imaju različite uloge u tijelu: EPA je povezana sa zdravljem srca, funkcijom mozga i smanjenjem upala, dok je DHA povezana s normalnim vidom i funkcijom mozga.

NHS preporučuje da odrasle osobe dnevno unose između 450 i 500 mg kombiniranih EPA i DHA, putem hrane.

Probiotici

Naši probavni sustavi sadrže trilijune mikroba, uključujući viruse, gljivice i bakterije – poznate kao crijevni mikrobiom – koji pomažu razgradnji hrane kako bi tijelo moglo apsorbirati hranjive tvari.

Istraživanja pokazuju da crijevne bakterije također imaju izravan utjecaj na naš imunološki sustav.

dodaci prehrani imunitet

