Ako imate bilo koji od ovih PIN-ova, bilo bi pametno da ih promijenite

Otkriven je popis najčešćih četveroznamenkastih PIN-ova, a ako među njima prepoznajete svoj, razmislite o njegovoj promjeni što je prije moguće.
Kako odabrati dobar pin?
Odabir dobrog PIN-a može biti izazov, a banka ga često unaprijed daje. Trebao bi ga biti lako zapamtiti, ali ga ne treba zapisivati. Za razliku od lozinki, ne možete koristiti interpunkcijske znakove ili velika slova, ograničeni ste na samo 10 znamenki.
Izbor je lakši ako koristite nešto poput datuma rođenja. Ali bi li vas to moglo izložiti dodatnom riziku?U današnjem digitalnom svijetu većina ljudi razumije važnost zaštite podataka, ali prelako je zanemariti važnost čuvanja četveroznamenkastog broja koji čini vaš PIN, piše UNILAD, a prenosi Nova.
Ne radi se samo o bankovnim računima, već o telefonima, sefovima, pa čak i o sefu u kojem držite rezervni ključ od kuće. Ako je vaš PIN prejednostavan i netko ga pogodi, postajete glavna meta hakerima i lopovima. Zato je važno razmišljati izvan okvira pri odabiru brojeva.
Nick Berry iz DataGeneticsa analizirao je podatke i sastavio popis deset najčešćih PIN-ova koje treba izbjegavati ako želite ostati sigurni. Možete li pogoditi koji je najčešći? Pa, ako tražite četiri znamenke, najjednostavniji izbor je 1234. Taj niz slijedi jasan numerički uzorak, ali postoji još jedna uobičajena pogreška koju ljudi čine kada pokušavaju izbjeći prejednostavan uzorak.
10 najčešćih PIN-ova:
1234
1111
0000
1212
7777
1004
2000
4444
2222
6969
Iako je PIN teže pogoditi nego datum rođenja, i dalje možete biti u opasnosti ako ga haker ili lopov otkrije. Također biste trebali izbjegavati godine rođenja, jer popis najčešćih PIN-ova uključuje godine poput 2000., dok je 2001. na 20. mjestu. Prema Barryjevim podacima, 20 najčešćih PIN-ova čini čak 26,83% od ukupno 3,4 milijuna analiziranih PIN-ova.
Najrjeđi PIN kodovi
Najmanje korišten PIN u ovoj studiji bio je 8068, koji se pojavio samo 25 puta u skupu od 3,4 milijuna PIN-ova. Osim toga, 20 najmanje korištenih PIN-ova pokazuju prepoznatljiv uzorak, a nijedan od njih ne počinje znamenkama 1, 2, 3, 4 ili 5.
Najrjeđi PIN-ovi:
8557
8438
9539
7063
6827
0859
6793
0738
6835
8093
