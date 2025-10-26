Stižu božićnice za umirovljenike: Pogledajte popis gradova i općina

Mursko Središće je i ove godine osigurao jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike u obliku poklon bonova. Pravo na božićne bonove ostvaruju svi umirovljenici kojima je mirovina manja od 670 eura. Bon od 30 eura dobit će oni čiji prihodi iznose od 501 do 670 eura. Bon od 40 eura je za umirovljenike s mirovinom od 361 do 500 eura, a bonove u vrijednosti 60 eura dobit će oni s mirovinom ispod 360 eura. Pravo na podnošenje dokumentacije za bonove od 60 eura imaju i stariji od 65 godina kao primatelji nacionalne naknade za starije, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda.