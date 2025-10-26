Dobre vijesti
Stižu božićnice za umirovljenike: Pogledajte popis gradova i općina
Božićnice za umirovljenike, starije osobe i socijalno osjetljive kategorije građana isplatit će i ove godine više od stotinu gradova i općina. Prijave su već počele, a u odnosu na prošlu godinu veći su iznosi, ali i cenzusi za ostvarivanje prava na ovu novčanu pomoć.
Prvi gradovi i općine već su obavijestili svoje umirovljenike da će im isplatiti božićnice u 2025. godini. Iznosi, ali i cenzusi za ostvarivanje ovog prava veći su nego prošle godine, kada je više od 160 jedinica lokalne samouprave isplatilo božićnice starijim osobama i socijalno osjetljivim skupinama građana. Popis će polako rasti i ove godine. Do Božića je još oko dva mjeseca, a već je oko 15 gradova i općina započelo s prijavama.
GRADOVI:
Ivanec
Do 30. studenog traju prijave za božićnice koje umirovljenicima i socijalno osjetljivim skupinama daje Grad Ivanec. Pravo imaju umirovljenici koji ostvaruju mirovinu do 600 eura mjesečno. Za one s mirovinom do 200 eura, potpora iznosi 90 eura. Umirovljenici s mirovinama od 200 do 340 eura dobit će 75 eura božićnice. Pomoć za starije s primanjima od 340 do 470 eura iznosi 55 eura, a za one s mirovinom od 470 do 600 eura osigurano je po 40 eura potpore. Osim umirovljenika, pravo na božićnicu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom te osobe starije od 60 godina bez primanja.
Karlovac
Gradonačelnik Damir Mandić najavio je isplatu božićnica umirovljenicima od 1. prosinca. Uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura. Po 50 eura moći će podići u Fini svi koji ostvaruju pravo na božićnicu, a to su uz umirovljenike i korisnici socijalnih programa, piše Mirovina.hr.
Križevci
Božićnica u Križevcima ove godine iznosi 50 eura, uz uvjet da primanja ne prelaze 350 eura. Pravo ostvaruju umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom bez drugih prihoda te odrasli korisnici inkluzivnog dodatka.
Mursko Središće
Mursko Središće je i ove godine osigurao jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike u obliku poklon bonova. Pravo na božićne bonove ostvaruju svi umirovljenici kojima je mirovina manja od 670 eura. Bon od 30 eura dobit će oni čiji prihodi iznose od 501 do 670 eura. Bon od 40 eura je za umirovljenike s mirovinom od 361 do 500 eura, a bonove u vrijednosti 60 eura dobit će oni s mirovinom ispod 360 eura. Pravo na podnošenje dokumentacije za bonove od 60 eura imaju i stariji od 65 godina kao primatelji nacionalne naknade za starije, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda.
Pakrac
Gradonačelnik Grada Pakraca donio je Odluku o isplati božićnice umirovljenicima u iznosu od 40 eura. Pravo na isplatu imaju umirovljenici čija mjesečna mirovina ne prelazi 350 eura, uključujući domaća i strana primanja. Božićnica će biti isplaćena do 12. prosinca umirovljenicima koji su 2024. godine primili božićnicu na svoj tekući račun. Oni koji su lani primili božićnicu u gotovini, jer nemaju račun, primit će božićnicu putem poštanske uputnice na kućnu adresu, a obje kategorije ne moraju podnositi zahtjev. Svi ostali mogu se prijaviti za isplatu online ili osobno.
Poreč
Božićnica u Poreču iznosit će 111,49 eura, a isplata će se provoditi tijekom studenog i prosinca. Pravo na naknadu imaju osobe starije od 65 godina koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak. Svi oni koji su božićnicu dobili i lani, ove godine ne moraju predavati zahtjev, osim u slučaju promjene banke ili tekućeg računa. Pravo će ostvariti oko 4.700 umirovljenika.
Rijeka
Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina. Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice, poručili su iz riječke uprave.
Za isplatu postoji i cenzus po članu kućanstva. Cenzus za samačko kućanstvo je 600 eura, dvočlano kućanstvo 900 eura, tročlano kućanstvo 1.080 eura, četveročlano kućanstvo 1.260 eura, a za brojnija kućanstva 150 eura za svakoga dodatnog člana. Uvjet je da osim nekretnine u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.
Samobor
Grad Samobor obavijestio je umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene hrvatske branitelje i korisnike nacionalne naknade za starije osobe koji imaju primanja do 400 eura kako imaju pravo na isplatu božićnica. Pravo se ostvaruje predajom ispunjenog obrasca za prijavu u evidenciju do 27. listopada 2025. godine.
Božićnica će se isplaćivati nekoliko iznosa. Onima s primanjima do 250 eura isplatit će se 85 eura. Zatim, za one s primanjima od 250,01 euro do 325,00 eura božićnica iznosi 60 eura. Najmanji iznos od 45 eura dobit će oni koji imaju primanja od 325,01 euro do 400 eura. Uz popunjeni obrazac treba dostaviti presliku osobne iskaznice, dokaz o mirovinskim primanjima, kao i dokaz o drugim statusima na osnovu kojih se ostvaruje pravo na božićnicu. Isplata božićnice provodit će se putem FINE od 3. studenog do 6. prosinca 2025. godine.
Sveti Juraj na Bregu
Općinsko vijeće Svetog Jurja na Bregu prihvatilo je polugodišnji proračun i isplatu božićnica od 50 eura umirovljenicima i starijima od 60 godina. Iznos božićnice je 50 eura, a mogu je dobiti oni čiji ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno. Dohodak i neoporezivi primitci (bez socijalnih potpora) osoba starijih od 60 godina mogu iznositi do 250 eura mjesečno. Na božićnicu imaju pravo i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Jednokratna pomoć ostvaruje se samo po jednoj osnovi, uzimajući pritom u obzir povoljnije pravo.
Umag
Božićnice su namijenjene umirovljenicima, ali i osobama bez ostalih primanja starijima od 65 godina koji imaju prebivalište na području Umaga najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva. Uvjet je da mjesečni prosječni primici od 1. siječnja do dana podnošenja zahtjeva ne prelaze 500 eura.
Najveći iznos od 600 eura dobit će korisnici čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda u tekućoj godini ne prelazi 200 eura. Po 400 eura ide umirovljenicima s primanjima od 200,01 do 300 eura. Božićnicu od 200 eura dobit će umirovljenici i stariji od 65 godina s prihodima od 300,01 do 400 eura. Najmanji iznos od 100 eura osiguran je za one s primanjima od 400,01 do 500 eura.
Varaždin
Pravo na isplatu Grada Varaždina ostvaruju umirovljenici čija ukupna mirovinska primanja za rujan 2025. ne prelaze 600 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine te nezaposlene osobe s invaliditetom.
Po 75 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 350 eura, kao i svi ostali navedeni korisnici, a 60 eura dobit će umirovljenici čija mirovina iznosi između 350,01 i 600,00 eura. Svi podaci potrebni za ostvarivanje prava na božićnicu prikupljat će se po službenoj dužnosti, a pravo na isplatu moguće je ostvariti samo po jednoj osnovi.
Zaprešić
Božićnicu u Zaprešiću dobit će umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Prijaviti se samo trebaju novi korisnici ove pomoći, odnosno umirovljenici koji lani nisu bili u evidenciji. Božićnicu od 40 eura dobit će svi, bez obzira na visinu mirovine. Kako će ove godine po 40 eura dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, svi oni trebaju se prijaviti za božićnicu.
Županja
Grad Županja isplatit će božićnicu od 70 eura, a prijave su počele 1. listopada. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda. Novac će dobiti na tekuće račune, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini.
OPĆINE:
Baška
Općina Baška najavila je da će svim umirovljenicima, kao i svim osobama starijima od 65 godina, isplatiti po 100 eura božićnice. Pritom ne gledaju visinu mirovine, nego samo prebivalište.
