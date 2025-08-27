Endokrinolog upozorava
Ovo su tihi simptomi visokog šećera koje svi ignoriraju, a ne bi smjeli
Gotovo svaka sedma odrasla osoba na svijetu ima povišen šećer u krvi, a mnogi toga uopće nisu svjesni. Problem je što postoji znak koji je lako previdjeti.
Visok šećer u krvi, odnosno hiperglikemija, nastaje kada količina šećera u krvi premaši ono što tijelo može iskoristiti za energiju. Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i do smrti. Većina ljudi nema nikakve simptome dok razina šećera značajno ne poraste, a prvi se znakovi često ignoriraju - osobito ako ne znate što trebate pratiti, prenosi nova.rs.
U razgovoru s endokrinolozima izdvojeni su rani simptomi, komplikacije neliječene hiperglikemije i životne navike koje mogu pomoći u kontroli šećera u krvi.
Simptom koji ne smijete zanemariti
Visok šećer u krvi može izazvati česte i uobičajene simptome koje mnogi pripisuju umoru, stresu ili nedostatku sna. No postoji jedan znak koji liječnici posebno naglašavaju: pojačana žeđ.
Povišen šećer tjera bubrege da rade "prekovremeno" kako bi izbacili višak glukoze iz organizma. To izaziva učestalo mokrenje i dehidraciju, a samim tim i osjećaj žeđi.
"To je zapravo jedan od najčešćih ranih znakova koje primjećujemo kada je šećer u krvi previsok", kaže dr. Samar Sing, endokrinolog iz centra City of Hope u Kaliforniji.
Dr. Jun Kuk Kim, endokrinolog sa Sveučilišta u Marylandu (St. Joseph Medical Center), dodaje da to često vodi u začarani krug: ljudi posežu za sokovima ili gaziranim pićima kako bi ugasili žeđ, što dodatno pogoršava razinu šećera i pojačava dehidraciju.
Stručnjaci upozoravaju da, ako osjećate stalnu žeđ uz povećano mokrenje, obavezno zakažete pregled kod liječnika. Jednostavna krvna pretraga otkriva jesu li razine glukoze povišene i može pomoći da se dijabetes ili predijabetes otkriju u ranoj fazi, kada ih je najlakše kontrolirati.
Za one koji već žive s dijabetesom, prekomjerna žeđ znak je da je šećer previsok i da treba provjeriti razine glukoze, razmotriti terapiju i konzultirati se s liječnikom.
Ostali simptomi
Uz žeđ, prvi znakovi visokog šećera mogu biti:
- učestalo mokrenje
- pojačana glad
- glavobolja
- zamućen vid
Ako stanje potraje, mogu se javiti i: kronični umor, sporo zacjeljivanje rana i gubitak tjelesne težine. "Ovi se simptomi razvijaju postupno i često se pripisuju drugim problemima, zbog čega ih je važno prepoznati", naglašava dr. Sing.
Komplikacije neliječene hiperglikemije
Ako se ne kontrolira, visok šećer može izazvati ozbiljna oboljenja.
- Kratkoročno: može nastati dijabetička ketoacidoza—opasno stanje koje mijenja pH krvi i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
- Dugoročno: dolazi do oštećenja krvnih žila i živaca, što može dovesti do srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega, gubitka vida i lošeg zacjeljivanja rana.
Kako smanjiti rizik – promjene u načinu života
Dobra je vijest da se razina šećera u krvi može značajno regulirati zdravim navikama. Stručnjaci preporučuju:
- Prehrana – jedite što više voća i povrća, a ograničite rafinirane ugljikohidrate, dodane šećere, zasićene masti, sol i gazirana pića. Istraživanja pokazuju da se do 80% slučajeva dijabetesa može spriječiti zdravom prehranom.
- Tjelesna aktivnost – kombinirajte aerobne vježbe i vježbe snage, jer pomažu u regulaciji tjelesne mase i jačanju mišića.
- Alkohol – smanjite unos, jer utječe na metabolizam glukoze i upalne procese.
- Pušenje – pokušajte ostaviti cigarete ili barem smanjiti, jer pušači imaju 30–40% veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.
"Čak i male promjene, poput šetnje nakon obroka ili smanjenja unosa slatkih pića, mogu značajno poboljšati kontrolu šećera i opće metaboličko zdravlje", zaključuje dr. Sing.
