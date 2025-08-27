Oglas

Endokrinolog upozorava

Ovo su tihi simptomi visokog šećera koje svi ignoriraju, a ne bi smjeli

author
Nova.rs
|
27. kol. 2025. 19:30
Krvni tlak
Ilustracija / Pixabay

Gotovo svaka sedma odrasla osoba na svijetu ima povišen šećer u krvi, a mnogi toga uopće nisu svjesni. Problem je što postoji znak koji je lako previdjeti.

Oglas

Visok šećer u krvi, odnosno hiperglikemija, nastaje kada količina šećera u krvi premaši ono što tijelo može iskoristiti za energiju. Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i do smrti. Većina ljudi nema nikakve simptome dok razina šećera značajno ne poraste, a prvi se znakovi često ignoriraju - osobito ako ne znate što trebate pratiti, prenosi nova.rs.

U razgovoru s endokrinolozima izdvojeni su rani simptomi, komplikacije neliječene hiperglikemije i životne navike koje mogu pomoći u kontroli šećera u krvi.

Simptom koji ne smijete zanemariti

Visok šećer u krvi može izazvati česte i uobičajene simptome koje mnogi pripisuju umoru, stresu ili nedostatku sna. No postoji jedan znak koji liječnici posebno naglašavaju: pojačana žeđ.

Povišen šećer tjera bubrege da rade "prekovremeno" kako bi izbacili višak glukoze iz organizma. To izaziva učestalo mokrenje i dehidraciju, a samim tim i osjećaj žeđi.

"To je zapravo jedan od najčešćih ranih znakova koje primjećujemo kada je šećer u krvi previsok", kaže dr. Samar Sing, endokrinolog iz centra City of Hope u Kaliforniji.

Dr. Jun Kuk Kim, endokrinolog sa Sveučilišta u Marylandu (St. Joseph Medical Center), dodaje da to često vodi u začarani krug: ljudi posežu za sokovima ili gaziranim pićima kako bi ugasili žeđ, što dodatno pogoršava razinu šećera i pojačava dehidraciju.

Stručnjaci upozoravaju da, ako osjećate stalnu žeđ uz povećano mokrenje, obavezno zakažete pregled kod liječnika. Jednostavna krvna pretraga otkriva jesu li razine glukoze povišene i može pomoći da se dijabetes ili predijabetes otkriju u ranoj fazi, kada ih je najlakše kontrolirati.

Za one koji već žive s dijabetesom, prekomjerna žeđ znak je da je šećer previsok i da treba provjeriti razine glukoze, razmotriti terapiju i konzultirati se s liječnikom.

Ostali simptomi

Uz žeđ, prvi znakovi visokog šećera mogu biti:

  • učestalo mokrenje
  • pojačana glad
  • glavobolja
  • zamućen vid

Ako stanje potraje, mogu se javiti i: kronični umor, sporo zacjeljivanje rana i gubitak tjelesne težine. "Ovi se simptomi razvijaju postupno i često se pripisuju drugim problemima, zbog čega ih je važno prepoznati", naglašava dr. Sing.

Komplikacije neliječene hiperglikemije

Ako se ne kontrolira, visok šećer može izazvati ozbiljna oboljenja.

  • Kratkoročno: može nastati dijabetička ketoacidoza—opasno stanje koje mijenja pH krvi i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.
  • Dugoročno: dolazi do oštećenja krvnih žila i živaca, što može dovesti do srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega, gubitka vida i lošeg zacjeljivanja rana.

Kako smanjiti rizik – promjene u načinu života

Dobra je vijest da se razina šećera u krvi može značajno regulirati zdravim navikama. Stručnjaci preporučuju:

  • Prehrana – jedite što više voća i povrća, a ograničite rafinirane ugljikohidrate, dodane šećere, zasićene masti, sol i gazirana pića. Istraživanja pokazuju da se do 80% slučajeva dijabetesa može spriječiti zdravom prehranom.
  • Tjelesna aktivnost – kombinirajte aerobne vježbe i vježbe snage, jer pomažu u regulaciji tjelesne mase i jačanju mišića.
  • Alkohol – smanjite unos, jer utječe na metabolizam glukoze i upalne procese.
  • Pušenje – pokušajte ostaviti cigarete ili barem smanjiti, jer pušači imaju 30–40% veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

"Čak i male promjene, poput šetnje nakon obroka ili smanjenja unosa slatkih pića, mogu značajno poboljšati kontrolu šećera i opće metaboličko zdravlje", zaključuje dr. Sing.

Teme
dijabetes metabolizam pritisak visoki šećer

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ