Ovo su tihi simptomi visokog šećera koje svi ignoriraju, a ne bi smjeli

Visok šećer u krvi, odnosno hiperglikemija, nastaje kada količina šećera u krvi premaši ono što tijelo može iskoristiti za energiju. Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i do smrti. Većina ljudi nema nikakve simptome dok razina šećera značajno ne poraste, a prvi se znakovi često ignoriraju - osobito ako ne znate što trebate pratiti, prenosi nova.rs.