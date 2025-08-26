Mađarska teško optužila vrh EU oko Ukrajine, napala i Hrvatsku

Szijjártó je podsjetio da nafta u Mađarsku stiže iz dva smjera: iz Rusije naftovodom Družba te iz Hrvatske Jadranskim naftovodom (JANAF), čiji je kapacitet, kako tvrdi, nedovoljan. "Dakle, ako transport naftovodom Družba postane nemoguć na dulje vrijeme, opskrba naftom Mađarske i Slovačke postat će nemoguća. I to ne zbog političkih razloga, ne zato što nismo učinili sve za diverzifikaciju, ne zato što ne želimo opskrbiti zemlju. Nego zato što je fizički nemoguće. Opskrba energijom nije političko pitanje, nije ideološko pitanje", upozorio je.