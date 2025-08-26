Spor oko naftovoda
Mađarska teško optužila vrh EU oko Ukrajine, napala i Hrvatsku
Kijev je ponovno napao naftovod Družba, što predstavlja ozbiljno narušavanje mađarskih interesa, ustvrdio je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó, piše index.hu.
Péter Szijjártó smatra da Europska komisija svojom šutnjom staje na stranu Ukrajine, dok je energetska opskrba Mađarske i Slovačke ugrožena, prenosi Index.
"Europska komisija pljuje sama sebi u lice"
Gostujući u emisiji "Sat ratnika", Szijjártó je izjavio kako Europska komisija "pljuje sama sebi u lice time što suučesnički šuti dok Ukrajina napada naftovod Družbu".
Naglasio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno "otvoreno, grubo i besramno prijetio" Mađarskoj. Prema Szijjártóu, Zelenski je jasno poručio: "ako naša zemlja ne zauzme proukrajinski stav kakav zahtijevaju Bruxelles, Europska pučka stranka i njezina mađarska članica, stranka Tisza, onda će oni zasigurno nastaviti držati pod napadom naftovod Družba, koji je neophodan za energetsku sigurnost Mađarske".
Mađarski šef diplomacije smatra da se u Ukrajini vodi "vrlo gruba protumađarska politika" te da Kijev očekuje da će Bruxelles i "njihovi mađarski namjesnici" izvršiti pritisak na Budimpeštu da odustane od svog stava i zauzme stajalište suprotno mađarskim interesima.
O naftovodu Družba
Podsjetimo, naftovod Družba (na ruskom: Prijateljstvo), ključni pravac za rusku naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj, prvi put je ozbiljno pogođen 2022., a i dalje je meta. Ukrajinske snage u kolovozu ove godine izvele su više napada dronovima i sustavima HIMARS na crpne stanice u Uneči i Nikolskom, zbog čega su isporuke prema srednjoj Europi bile privremeno obustavljene.
Mađarska i Slovačka oštro su reagirale. Njihovi ministri vanjskih poslova upozorili su da bez Družbe njihove zemlje ostaju bez sigurnih zaliha nafte i zatražili su od Europske komisije da se zaustave napadi na tu infrastrukturu. Mađarski šef diplomacije Szijjártó nedavno rekao je da je riječ o napadu na energetsku sigurnost, dok su Slovaci upozorili na moguće višednevne prekide.
Talijanska policija 21. kolovoza uhitila je 49-godišnjeg Ukrajinca osumnjičenog za koordinaciju sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2022. godine. Prema optužnici, riječ je o bivšem pripadniku ukrajinskih službi, uhićenom na ljetovanju u Italiji, a Njemačka traži njegovo izručenje.
Mađarski šef diplomacije se žali na fuzičku nemogućnost opskrbe, spominje Hrvatsku
Szijjártó je podsjetio da nafta u Mađarsku stiže iz dva smjera: iz Rusije naftovodom Družba te iz Hrvatske Jadranskim naftovodom (JANAF), čiji je kapacitet, kako tvrdi, nedovoljan. "Dakle, ako transport naftovodom Družba postane nemoguć na dulje vrijeme, opskrba naftom Mađarske i Slovačke postat će nemoguća. I to ne zbog političkih razloga, ne zato što nismo učinili sve za diverzifikaciju, ne zato što ne želimo opskrbiti zemlju. Nego zato što je fizički nemoguće. Opskrba energijom nije političko pitanje, nije ideološko pitanje", upozorio je.
Dodao je da "bombardiranje, raketiranje naftovoda Družba ne šteti Rusiji, već nama, Mađarima i Slovacima".
Izjavu ukrajinskog predsjednika nazvao je nečuvenom, a tužnim smatra što je domaća "oporba i dolar-mediji" slave. Ustvrdio je da postoji "očita suradnja između Ukrajinaca i mađarske dolar-ljevice te dolar-medija".
Problem s Hrvatskom i "europskom solidarnošću"
Mađarski ministar se osvrnuo i na ovisnost Mađarske o susjedima, navodeći da je vlada inicirala proširenje kapaciteta naftovoda s Hrvatskom, no Zagreb to nije učinio. Obratili su se, kaže, i Europskoj komisiji, ali bez uspjeha.
Naglasio je da su hrvatske vlasti umjesto proširenja kapaciteta značajno povisile tranzitnu naknadu. "I to mi je u oči rekao bivši hrvatski ministar energetike, da dok god postoje razni sporni slučajevi između Mađarske i Hrvatske na energetskom planu, dotle nam u tome nisu voljni pomoći", kazao je Szijjártó. "Dakle, toliko o europskoj solidarnosti, toliko o tome kako se inače može diverzificirati", dodao je.
"Vidi se da postoji suradnja, iste riječi i tokovi misli. Kada se Ukrajinci oglase, mađarski dolar-mediji to odmah odjekuju, dok se mađarska izjava dana u istom kontekstu ili ne pojavljuje, ili kasnije, ili s omalovažavanjem, ili na kraju članka", rekao je.
"Napad je sada mnogo ozbiljniji"
Szijjártó je izvijestio da je s Pavelom Sorokinom, zamjenikom ruskog ministra energetike, razmotrio tehničke posljedice posljednjeg napada, za čiju će sanaciju trebati najmanje pet dana. "Ovo je sada mnogo ozbiljnije nego prije, jer su Ukrajinci tijekom napada ovaj put, osim dronova, koristili i rakete", naglasio je ministar, izrazivši nadu da će Europska komisija utjecati na Kijev kako bi se spriječili budući incidenti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare