Oglas

REZULTAT INSPEKCIJE

Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama

author
Hina
|
24. kol. 2025. 14:37
bottles, boce, smeće, otpad
Pixabay / Ilustracija

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike.

Oglas

Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.

"Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima", priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.

"Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj", rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.

Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima "uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi" te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.

Teme
mikroplastika plastika staklene boce

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ