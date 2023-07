“Počinje temperaturom i promjenama oko usta”: Sve o virusima koji vladaju ljeti

Podijeli :

Doktorica Ivana Begović Lazarević otkrila je kako se izboriti s virusima koji sve više vladaju na ljetovalištima.

Ljetni period donosi sezonske viruse i podložnost bakterijskim infekcijama koje su karakteristične za vruće dane. Što su rota i koksaki virus, kako prepoznati simptome, zbog čega se sve više ljudi žali na začepljen nos, otkrila je u emisiji 150 minuta na Prvoj doktorica Ivana Begović Lazarević, epidemiologinja iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.

Zašto se odjednom pojavljuje toliko puno virusa?

“Bitno je na putu imati probiotik. To je jako bitno da bismo održali crijevnu floru jer rota virusne infekcije i koksaki virus koji izaziva bolest usta, šaka i stopala, mogu s jakim proljevima poremetiti crijevnu floru. Zato je trebamo održavati, a ako dođe do infekcije i jakog proljeva, probiotik će svakako pomoći. Ako ode u neželjeni, odnosno ozbiljniji pravac, s rizikom da će doći do dehidracije, mora se kontaktirati liječnik”, upozorila je dr. Begović Lazarević i otkrila kako izgledaju simptomi koksaki virusa, prenosi City Magazine.

“Kod većine počinje s povišenom tjelesnom temperaturom, pojavljuju se promjene oko usta, šaka i stopala, ali mogu se javiti u pelenskom području i na predjelu koljena. Karakteristični su plikovi. Uz to ide proljev, a ako su promjene nastale u usnoj šupljini, dijete odbija hranu jer ga to boli. Treba spuštati temperaturu i na neki način unositi hladne obroke i hladnu tekućinu jer je uzimanje hrane bolno. Prenosi se kontaktom preko pljuvačke, preko ruku, lako se širi na drugu djecu. Virus je poprilično zarazan”, rekla je doktorica i dodala da se koksaki ne može prenijeti putem klima uređaja.

“Koksaki virus se prenosi samo kontaktom. Strogo se mora voditi računa o higijeni. Bitno je kako se hrana čuva jer je na visokim temperaturama podložna brzom razmnožavanju bakterija“, objasnila je doktorica.

U posljednje vrijeme veliki broj ljudi se žali na začepljen nos koji nije karakterističan za ovo doba godine. “Mislim da tu ima veze boravak u klimatiziranim prostorijama. Prelazak s toplog na hladno i obrnuto utječe na krvne žile. To su promjene u krvnim žilama, dolazi do skupljenja i širenja”, rekla je dr. Ivana Begović Lazarević.

