Proizvodi za ravnanje kose povezani s rizikom od jedne vrste raka

Podijeli:







Izvor: Sasun Bughdaryan/Unsplash

Proizvodi za ravnanje kose mogu značajno povećati rizik od razvoja raka maternice među onima koji ih često koriste, pokazuje velika studija objavljena u ponedjeljak.

“Procijenili smo da će 1,64% žena koje nikada nisu koristile pegle za kosu oboljeti od raka maternice do 70. godine, ali kod čestih korisnica taj rizik raste do 4,05%”, rekla je voditeljica studije Alexandra White iz američkog Nacionalnog instituta za zdravstvenu zaštitu sigurnost okoliša (NIEHS), stoji u priopćenju.

“Međutim, važno je ovu informaciju staviti u kontekst. Rak maternice je relativno rijetka vrsta raka”, dodala je.

Ipak, rak maternice je najčešći ginekološki rak u Sjedinjenim Državama, prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), sa stopama u porastu, osobito među crnkinjama, piše Reuters.

Istraživači su tijekom 11 godina pratili 33.947 rasno različitih žena, u dobi od 35 do 74 godine. Tijekom tog vremena 378 žena razvilo je rak maternice.

VEZANA VIJEST Istraživanje: Papa testovi mogli bi biti ključni u otkrivanju drugih vrsta raka

Nakon što se uzmu u obzir drugi čimbenici rizika sudionica, izgledi za razvoj raka maternice bili su dva i pol puta veći za žene koje su koristile proizvode za ravnanje više od četiri puta u prethodnoj godini.

Rjeđe korištenje pegle za kosu u prošloj godini također je bilo povezano s povećanim rizikom od raka maternice, ali razlika nije bila statistički značajna, što znači da je možda bila slučajna.

Ranije studije pokazale su da pegle za kosu sadrže takozvane kemikalije koje ometaju endokrini sustav. Proizvodi su prethodno bili povezani s većim rizikom od raka dojke i jajnika.

“Ova su otkrića prvi epidemiološki dokaz povezanosti upotrebe proizvoda za ravnanje i raka maternice”, napisali su White i kolege u The Journal of the National Cancer Institute. “Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se identificirale specifične kemikalije koje pokreću ovu promatranu povezanost”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.