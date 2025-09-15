WHO prvi put preporučuje lijekove za mršavljenje u liječenju pretilosti

Svjetska zdravstvena organizacija preporučit će korištenje lijekova za mršavljenje u liječenju pretilosti kod odraslih, sukladno smjernicama agencije koja je pozvala države da to zdravstveno stanje shvate ozbiljno i tretiraju ga kao kroničnu bolest.
Realizacija u svibnju
Stručni odbor WHO-a zaključio je da su popularni lijekovi GLP-1, koje su prvi razvili Novo Nordisk i Eli Lilly, dio rješenja za dugoročno liječenje pretilosti u pacijenata s indeksom tjelesne mase (BMI) od 30 ili više, uz savjete o promjeni načina življenja kao i promjeni prehrambenih navika. Reuters je izvijestio da će WHO ovaj potez vjerojatno realizirati u svibnju ove godine.
GLP-1 je prirodni hormon koji regulira šećer u krvi i apetit stimulirajući inzulin, smanjujući glukagon, usporavajući pražnjenje želuca i potičući osjećaj sitosti.
Agonisti GLP-1 su lijekovi koji oponašaju njegove učinke i koriste se za liječenje dijabetesa tipa 2 i pretilosti pomažući u snižavanju glukoze u krvi i podržavajući gubitak težine.
U smjernicama objavljenim na internetskim stranicama i otvorenim za konzultacije do 27. rujna WHO piše da je reakcija na pretilost često podložna zastarjelim stajalištima koja to stanje prikazuju kao jedan od problema u načinu življenja. Umjesto toga WHO sada ističe da je riječ o "kroničnoj, progresivnoj i recidivirajućoj bolesti" koja pogađa više od milijardu ljudi u svijetu u zemljama s visokim i niskim prihodima, rezultirajući milijunima smrtnih slučajeva koje se mogu spriječiti.
Svjetska organizacija prvi put preporučuje korištenje lijekova za liječenje pretilosti, nazivajući to ključnim korakom prema razvoju globalnog standarda skrbi o ovoj bolesti.
WHO razvija i zasebne smjernice za liječenje djece i adolescenata.
Za osobe s BMI-em iznad 30
I premda se smjernice WHO-a odnose samo na osobe s indeksom tjelesne mase (BMI) iznad 30, u nekim se državama s visokim prihodima, poput Sjedinjenih Država lijekovi preporučuju i osobama s BMI od 27 do 30 i barem jednim zdravstvenim stanjem povezanim s težinom.
Ranije tijekom rujna WHO nije dodao spomenute lijekove kao terapiju za pretilost na svoj popis osnovnih lijekova, zaseban katalog lijekova koji bi trebali biti dostupni u svim funkcionalnim zdravstvenim sustavima.
Dodao ih je samo za pacijente koji boluju od dijabetesa tipa 2- bolešću za čije su liječenje izvorno razvijeni - u kombinaciji s drugim zdravstvenim stanjem.
Agencija je objavila da to upućuje na to koji će pacijenti imati najviše koristi od skupih terapija te je dodala da visoke cijene ograničavaju pristup pacijenata lijekovima u zemljama s niskim i srednjim prihodima.
