WHO prvi put preporučuje lijekove za mršavljenje u liječenju pretilosti

U smjernicama objavljenim na internetskim stranicama i otvorenim za konzultacije do 27. rujna WHO piše da je reakcija na pretilost često podložna zastarjelim stajalištima koja to stanje prikazuju kao jedan od problema u načinu življenja. Umjesto toga WHO sada ističe da je riječ o "kroničnoj, progresivnoj i recidivirajućoj bolesti" koja pogađa više od milijardu ljudi u svijetu u zemljama s visokim i niskim prihodima, rezultirajući milijunima smrtnih slučajeva koje se mogu spriječiti.