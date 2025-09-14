Nutricionistica savjetuje da ne radite ovu grešku s jogurtom: "Svi misle da to nije dobro, ali zapravo..."

Ta tekućina nije znak da se jogurt pokvario. To je prirodna pojava u procesu pravljenja jogurta. "Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela,“ objašnjava nutricionistica Sonja Angelone iz San Francisca. Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno izdvaja i skuplja na površini.