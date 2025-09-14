"puna hranjivih tvari"
Nutricionistica savjetuje da ne radite ovu grešku s jogurtom: "Svi misle da to nije dobro, ali zapravo..."
Jogurt je brz i praktičan način da obogatite prehranu kalcijem i proteinima.
Jedna porcija grčkog jogurta bez dodataka sadrži više od 10 grama proteina i oko 111 miligrama kalcija. Ipak, nutricionisti kažu da mnogi rade jednu vrlo čestu pogrešku s jogurtom koja smanjuje njegovu nutritivnu vrijednost.
"Trebali biste to iskoristiti, a većina ljudi ne radi tako,“ objašnjava nutricionistica Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers.
Ona nije jedina koja upozorava na ovu naviku. Evo o čemu se radi i kako da jogurt iskoristite maksimalno.
Pogreška: bacate tekućinu s vrha jogurta
Vjerojatno to radite nesvjesno: otvorite jogurt, prospete tekućinu koja se skupila na vrhu i onda počnete jesti. Iako djeluje neprivlačno, ta je tekućina zapravo puna hranjivih tvari. "Nutritivno, ona ima vrijednost,“ kaže Cording, a prenosi nova.rs.
Ta tekućina nije znak da se jogurt pokvario. To je prirodna pojava u procesu pravljenja jogurta. "Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela,“ objašnjava nutricionistica Sonja Angelone iz San Francisca. Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno izdvaja i skuplja na površini.
Što sadrži ta tekućina?
Ta tekućina je surutka, dio mlijeka bogat proteinima. "To je nusproizvod procesa prerade mlijeka u jogurt,“ kaže Angelone. "Bogata je probioticima, proteinima, kalcijem i drugim hranjivim tvarima.“ Istraživanja pokazuju da u toj tekućini ima i kalija, bakra, fosfora i cinka.
Upravo se od surutke prave brojni proteinski prašci. "Mnogi proizvodi od proteina koje kupujemo zapravo su dehidrirana surutka,“ objašnjava Cording.
