"puna hranjivih tvari"

Nutricionistica savjetuje da ne radite ovu grešku s jogurtom: "Svi misle da to nije dobro, ali zapravo..."

author
N1 Hrvatska
|
14. ruj. 2025. 19:50
mlijeko, jogurt, kefir, mliječni proizvodi
Pixabay / Ilustracija

Jogurt je brz i praktičan način da obogatite prehranu kalcijem i proteinima.

Jedna porcija grčkog jogurta bez dodataka sadrži više od 10 grama proteina i oko 111 miligrama kalcija. Ipak, nutricionisti kažu da mnogi rade jednu vrlo čestu pogrešku s jogurtom koja smanjuje njegovu nutritivnu vrijednost.

"Trebali biste to iskoristiti, a većina ljudi ne radi tako,“ objašnjava nutricionistica Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers.

Ona nije jedina koja upozorava na ovu naviku. Evo o čemu se radi i kako da jogurt iskoristite maksimalno.

Pogreška: bacate tekućinu s vrha jogurta

Vjerojatno to radite nesvjesno: otvorite jogurt, prospete tekućinu koja se skupila na vrhu i onda počnete jesti. Iako djeluje neprivlačno, ta je tekućina zapravo puna hranjivih tvari. "Nutritivno, ona ima vrijednost,“ kaže Cording, a prenosi nova.rs.

Ta tekućina nije znak da se jogurt pokvario. To je prirodna pojava u procesu pravljenja jogurta. "Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela,“ objašnjava nutricionistica Sonja Angelone iz San Francisca. Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno izdvaja i skuplja na površini.

Što sadrži ta tekućina?

Ta tekućina je surutka, dio mlijeka bogat proteinima. "To je nusproizvod procesa prerade mlijeka u jogurt,“ kaže Angelone. "Bogata je probioticima, proteinima, kalcijem i drugim hranjivim tvarima.“ Istraživanja pokazuju da u toj tekućini ima i kalija, bakra, fosfora i cinka.

Upravo se od surutke prave brojni proteinski prašci. "Mnogi proizvodi od proteina koje kupujemo zapravo su dehidrirana surutka,“ objašnjava Cording.

Teme
jogurt

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
