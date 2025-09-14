Zelenski potvrdio veliki uspjeh ukrajinske vojske: "Izvrstan posao. Neprijatelj to osjeća"

"Detalji su iznimno osjetljivi, ali želim zahvaliti svakoj ukrajinskoj tvrtki koja nam daje ovu snagu. Nećemo sada spominjati imena, ali oni već znaju čije će oružje biti korišteno. Bitno je da te tvrtke postoje, da povećavaju proizvodnju i da država stoji iza njih. To je način na koji jačamo obranu i vraćamo pravdu."