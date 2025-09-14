Zelenski potvrdio veliki uspjeh ukrajinske vojske: "Izvrstan posao. Neprijatelj to osjeća"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom je večernjem obraćanju istaknuo uspjeh specijalnih postrojbi Sigurnosne službe Ukrajine (SBU) koje su izvele napad na najveći ruski naftni terminal na Baltičkom moru, u Primorsku. Potvrdio je i da ukrajinske snage budno prate luku Ust-Luga, još jednu ključnu točku ruske naftne industrije.
"Najbrže i najučinkovitije sankcije su požari u ruskim rafinerijama, terminalima i skladištima nafte. Time smo ozbiljno ograničili kapacitete ruske naftne industrije, a to ujedno znači i ograničenje rata. Jer, ruska ratna mašinerija u svojoj srži počiva na nafti, plinu i ostalim energentima", rekao je Zelenski.
Kaliningrad was not the target! Instead...!⬇️— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) September 12, 2025
During the night, #UAV's attacked two objects on the territory of the #russia:
🟢Oil base in the #Smolensk region, 290 km from the border with #Ukraine (video);
🟢#Primorsk port in the #Leningrad region, 940 km from the Ukrainian… https://t.co/9x2EsOMxZB pic.twitter.com/jMiV0QfG9k
Zahvalio je ukrajinskim specijalcima.
"Posebne postrojbe SBU-a nedavno su odradile izvrstan posao u Primorsku, pogodivši najveći ruski naftni terminal na Baltiku. Šteta je značajna i potvrđena, a neprijatelj to jasno osjeća. Naše snage prate i Ust-Lugu te druge ruske izlaze prema svjetskom tržištu."
Govorio je i o domaćoj proizvodnji oružja.
"Detalji su iznimno osjetljivi, ali želim zahvaliti svakoj ukrajinskoj tvrtki koja nam daje ovu snagu. Nećemo sada spominjati imena, ali oni već znaju čije će oružje biti korišteno. Bitno je da te tvrtke postoje, da povećavaju proizvodnju i da država stoji iza njih. To je način na koji jačamo obranu i vraćamo pravdu."
Today I want to especially thank all our warriors who are inflicting truly significant losses on Russia. Losses at the front. Losses along the border. Losses on Russia’s own territory thanks to our long-range strikes. The most effective sanctions – the ones that work the fastest… pic.twitter.com/tOdd6xkqqD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2025
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko 12. rujna objavio je da je u naftnoj luci Primorsk nakon dronskog napada izbio požar na jednom plovilu.
Kasnije su izvori za Ukrajinsku Pravdu potvrdili da su napad izveli dronovi SBU-a. Gađan je Primorsk, najveća ruska naftna luka na Baltiku, ali i nekoliko crpnih stanica koje opskrbljuju terminal u Ust-Lugi. Prema pisanju Reutersa, u napadu su oštećena i dva ruska tankera, Kusto i Cai Yun.
