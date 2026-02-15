Zašto ljudi piju jod?

Štitnjača je mala žlijezda u obliku leptira smještena na prednjoj strani vrata. Teži samo dvadesetak grama, ali kontrolira gotovo sve u vašem tijelu. Od brzine kojom vam kuca srce do toga koliko energije imate ujutro kada ustanete iz kreveta. A da bi radila ispravno, treba joj jedan jednostavan element – jod.
Većina ljudi nikada ne razmišlja o jodu sve dok ne počnu osjećati umor koji kava ne može popraviti. Ili dok im koža ne postane suha bez obzira na količinu kreme koju nanose. Ili dok im kosa ne počne ispadati u čudnim količinama. Tada počinju postavljati pitanja. Tada počinju tražiti odgovore.
Što zapravo jod radi u vašem tijelu
Jod je mikroelement. To znači da ga tijelo treba u malim količinama, ali te male količine su apsolutno neophodne. Bez joda, štitnjača ne može proizvesti dva ključna hormona: tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). Ova dva hormona funkcioniraju poput dirigenta orkestra. Oni govore svakoj stanici u vašem tijelu koliko brzo treba raditi.
Zamislite motor automobila. Hormoni štitnjače određuju broj okretaja tog motora. Premalo hormona i motor jedva radi – osjećate se usporeno, zimogrozni ste, dobivate na težini bez razloga. Previše hormona i motor pregrijava – srce vam ubrzano lupa, mršavite iako jedete normalno, ne možete spavati.
Hipotireoza nastaje kada štitnjača proizvodi premalo hormona. Hipertireoza je suprotno stanje – prekomjerna proizvodnja. Oba stanja su ozbiljna. Oba zahtijevaju liječničku pomoć. Ali mnogi problemi mogu se spriječiti jednostavnim osiguravanjem dovoljnog unosa joda hranom.
Gdje pronaći jod u svakodnevnoj prehrani
Morska hrana je najbogatiji prirodni izvor joda. Morska riba, alge, školjke – sve to sadrži značajne količine ovog elementa. Razlog je jednostavan. Većina joda na Zemlji nalazi se otopljena u morskoj vodi. Morski organizmi ga apsorbiraju i koncentriraju u svojim tkivima.
Ali ne morate jesti ribu svaki dan da biste dobili dovoljno joda. Jaja su odličan izvor. Jedan žumanjak sadrži respektabilnu količinu. Soja također pomaže. Češnjak, blitva, tikvice i špinat doprinose vašem dnevnom unosu.
Zanimljivo je da neke namirnice zapravo ometaju apsorpciju joda. Kelj, brokula i cvjetača pripadaju skupini križonoša koje mogu interferirati s funkcijom štitnjače ako se konzumiraju u velikim količinama. To ne znači da ih trebate izbaciti iz prehrane. Jednostavno pazite na ravnotežu.
U Hrvatskoj se kuhinjska sol jodira od 1953. godine. Dodaje joj se kalijev jodid i kalijev jodat tako da svaki kilogram soli sadrži između 15 i 23 miligrama joda. Ova mjera javnog zdravstva, uvedena prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, dramatično je smanjila učestalost bolesti uzrokovanih nedostatkom joda u našoj zemlji.
Znakovi da vašem tijelu nedostaje joda
Nedostatak joda rijetko dolazi naglo. Razvija se postupno, mjesecima ili čak godinama. Prvi znakovi su suptilni. Umor koji ne prolazi nakon odmora. Blaga oteklina na vratu koju jedva primjećujete. Suha koža koju krema ne može smekšati.
Kako nedostatak napreduje, simptomi postaju izraženiji. Povećanje tjelesne težine unatoč nepromijenjenim prehrambenim navikama. Konstipacija. Mišićna slabost. Poteškoće s koncentracijom i pamćenjem. Kod žena se mogu javiti poremećaji menstrualnog ciklusa.
Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da preko 250 milijuna ljudi diljem svijeta boluje od bolesti štitnjače. Mnogi od tih slučajeva povezani su s nedostatnim unosom joda. Ovo nije problem samo siromašnih zemalja. Čak i u razvijenim državama, određene skupine stanovništva ne dobivaju dovoljno joda.
Posebno osjetljive su trudnice. Tijekom trudnoće potrebe za jodom značajno rastu jer fetus ovisi o majčinoj opskrbi za razvoj vlastite štitnjače i mozga. Nedostatak joda u trudnoći može dovesti do ozbiljnih razvojnih problema kod djeteta.
Koliko joda zapravo trebate
Ovdje dolazimo do ključnog pitanja doze. Prema stručnjacima, nedostatak joda u organizmu nastaje ako je unos manji od 20 mikrograma dnevno. To je iznimno mala količina – gotovo ju je teško zamisliti. Ali tijelo je učinkovito. Zna iskoristiti svaki atom.
Na drugoj strani spektra, doze veće od 1,1 miligrama dnevno smatraju se otrovima. Da, dobro ste pročitali. Previše joda može biti jednako opasno kao i premalo. Štitnjača je osjetljiva. Može se oštetiti prekomjernim unosom jednako kao i nedostatkom.
Ovaj raspon – od 20 mikrograma do 1,1 miligrama – čini se velikim. Ali u praksi, granica između korisnog i štetnog može biti tanja nego što mislite. Posebno ako počnete uzimati suplemente bez konzultacije s liječnikom.
Zašto su suplementi joda problematični
Jod je postao popularan u alternativnim metodama liječenja. Preporučuje se za sve i svašta. Poboljšanje funkcije mozga. Prevencija ateroskleroze. Zaštita od srčanog i moždanog udara. Sprječavanje dijabetesa. Čak se spominje kao zaštita od Parkinsonove i Alzheimerove bolesti. Navodno uklanja teške metale iz organizma.
Jedini problem? Ne postoje znanstveni dokazi za te tvrdnje.
Suplementi joda prodaju se bez recepta u mnogim oblicima. Kapljice, tablete, preparati od algi. Marketing obećava čuda. Stvarnost je manje glamurozna. Ako već unosite dovoljno joda hranom – a većina ljudi u Hrvatskoj to čini zahvaljujući jodiranoj soli – dodatni suplementi vam ne trebaju. Štoviše, mogu vam naštetiti.
Poseban oprez potreban je s Lugolovom otopinom. Ova koncentrirana otopina joda ponekad se nabavlja bez liječničkog nadzora. Unos višestruko većih koncentracija joda od potrebnih vrlo je štetan za organizam. Ne uzimajte Lugolovu otopinu na svoju ruku.
Poseban slučaj radioaktivnog joda
Nakon nuklearnih nesreća, poput one u Černobilu, u okoliš se oslobađaju velike količine radioaktivnog joda (131I). Ovaj izotop posebno je opasan za štitnjaču jer ga ona apsorbira jednako kao i obični jod. Posljedice su dokumentirane – nakon Černobilske katastrofe zabilježen je značajan porast slučajeva raka štitnjače kod djece mlađe od 15 godina.
Kao odgovor, Svjetska zdravstvena organizacija razvila je protokol zaštite. Tablete kalijevog jodida mogu "zasititi" štitnjaču stabilnim jodom, sprječavajući vezanje radioaktivnog izotopa. Ali ovdje vrijeme igra ključnu ulogu. Tablete treba uzeti neposredno prije izlaganja ili najviše sat do dva nakon izlaganja. Uzimanje znatno ranije ili kasnije nema učinka.
Ovo nije nešto za što se možete pripremiti sami. Tablete kalijevog jodida za ovu svrhu izdaju se isključivo na recept. Ne mogu se kupiti u slobodnoj prodaji. A odluku o tome kada ih treba uzeti donose stručnjaci koji mjere prolazak radioaktivnog oblaka. Za osobe starije od 40 godina ovakva profilaksa se ne provodi jer je za njih rizik nastanka karcinoma štitnjače zbog izloženosti radijaciji minimalan.
Važno je razumjeti što kalijev jodid može, a što ne može učiniti. Štiti isključivo od radioaktivnog joda. Ne štiti od drugih radioaktivnih čestica. Ne štiti od drugih posljedica nuklearne reakcije. Suplementi joda koje kupujete u ljekarni ili zdravoj hrani nemaju nikakav učinak u ovom kontekstu.
Tko treba posebno voditi računa o unosu joda
Trudnice imaju povećane potrebe. Fetus ovisi o majčinom jodusu za razvoj mozga i štitnjače. Nedostatak može imati trajne posljedice na dijete. Dojilje također trebaju više joda jer ga prenose djetetu kroz mlijeko.
Osobe koje izbjegavaju sol iz zdravstvenih razloga – primjerice zbog povišenog krvnog tlaka – trebaju biti svjesne da time možda smanjuju i unos joda. Alternativni izvori postaju važniji. Morska hrana, jaja, mliječni proizvodi.
Vegetarijanci i posebno vegani mogu imati poteškoća s unosom dovoljnih količina joda jer isključuju mnoge bogate izvore. Alge mogu pomoći, ali i tu treba paziti na dozu jer neke vrste sadrže iznimno visoke koncentracije.
Razumna ravnoteža umjesto ekstremnih rješenja
Jod nije čarobni eliksir. Ne liječi sve bolesti. Ne sprječava starenje. Ne čini vas pametnijima ni mršavijima. Ali je neophodan za normalno funkcioniranje vašeg tijela. Vaša štitnjača ga treba svaki dan, u pravim količinama.
Za većinu ljudi u Hrvatskoj, jodirana sol i uravnotežena prehrana osiguravaju dovoljno joda. Ne trebate suplemente. Ne trebate posebne preparate. Trebate jednostavno jesti raznoliko, uključujući povremeno morsku hranu, jaja i povrće bogato jodom.
Ako sumnjate da imate problem sa štitnjačom, razgovarajte s liječnikom. Jednostavna krvna pretraga može pokazati razinu hormona štitnjače. Ako postoji problem, postoji i rješenje. Hipotireoza se uspješno liječi sintetskim levotiroksinom. Hipertireoza ima svoje protokole liječenja.
Ne eksperimentirajte sami. Štitnjača je previše važna da biste je prepustili nagađanjima i marketinškim obećanjima. Vaše tijelo zaslužuje bolje od toga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare